To ona miała przedstawić polską punktację na Eurowizji. Dlaczego Marcelina Zawadzka nie pojawiła się na ekranie?

Dlaczego Marcelina Zawadzka nie przedstawiła punktów z Polski na Eurowizji? W ostatniej chwili musiał ją zastąpić Mateusz Szymkowiak. • Fot. Facebook.com / Marcelina Zawadzka

Bartosz Świderski

Jest potwierdzenie zmiany sekretarza polskiego jury. Marcelina zachorowała. Mateusz Szymkowiak Welcome on Board. ;) To nasz dobry eurowizyjny friend. Opublikowany przez Let's talk about ESC 12 maja 2018

awet komentujący Eurowizję Artur Orzech był mocno zaskoczony tym, że to nie Marcelina Zawadzka pojawiła się na ekranie, gdy podczas konkursu piosenki Lizbona połączyła się z Warszawą. Taki bowiem był od dłuższego czasu plan – to właśnie Miss Polonia 2011 miała przedstawić punkty, jakie piosenkom z różnych krajów przyznali polscy jurorzy. Stało się jednak inaczej.W ostatnich latach podczas finału Eurowizji polskie punkty przedstawiała widzom z całej Europy. W tym roku miała nastąpić zmiana - i nastąpiła. Choć nie taka jak zapowiadano. Pod koniec kwietnia Telewizja Polska poinformowała, że "osobą przekazującą głosy polskiego jury na Eurowizji w tym roku będzie". Tak też podczas transmisji z Lizbony mówił Artur Orzech zapowiadając, że wkrótce nastąpi połączenie z Warszawą i na ekranie pojawi się piękna Miss Polonia.Jakież było zdziwienie, gdy na obrazku ze stolicy Polski z Zamkiem Królewskim w tle pojawiła się nie Marcelina Zawadzka, lecz Mateusz Szymkowiak, znany m.in. z "Pytania na śniadanie". Szymkowiak dał sobie radę – wykazał się luzem, nie przedłużał na siłę napięcia, komu polscy jurorzy przyznali najwięcej punktów. Ale pozostaje pytanie – co z Marceliną Zawadzką? Dlaczego to nie ona pokazała się na ekranie w łączeniu z Warszawy?Poświęcony konkursom Eurowizji profil na Facebooku "Let's talk about ESC" już w sobotę po południu informował, że Marcelina Zawadzka się rozchorowała, w nagłym trybie trzeba było znaleźć zastępstwo i zdecydowano się na Mateusza Szymkowiaka. Tylko dlaczego nikt o tym nie powiedział Arturowi Orzechowi ? Komentator Eurowizji był bowiem wyraźnie zaskoczony tą nagłą zmianą.Konkurs Eurowizji 2018 wygrała Netta z Izraela z piosenką "Toy". Polska odpadła z rywalizacji jeszcze w półfinale.