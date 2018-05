Nieomal zlinczowano jednego ze słuchaczy podczas spotkania z posłem PiS. "Wypier... stąd, nikt cię tu nie chce"

Stanisław Piotrowicz przemawiał w sobotę w Bolesławcu i Zgorzelcu. • Fot. Screen z YouTube'a / Istotne.pl

trakcie spotkania z posłem Prawa i Sprawiedliwości Stanisławem Piotrowiczem atmosfera była tak wzburzona, że jeszcze chwila, a doszłoby do przemocy fizycznej. Wszystko z powodu pytania jednego z mężczyzn skierowanego do polityka, który chciał uzyskać odpowiedź, dlaczego PiS dzieli Polaków. To wystarczyło, aby uczestnicy spotkania stali się wyjątkowo napastliwi.Stanisław Piotrowicz w sobotę miał dwa spotkania z wyborcami na Dolnym Śląsku. Jedno odbyło się w Zgorzelcu, a drugie w. To właśnie w mieście słynącym z ceramiki doszło do prawdziwej awantury. Jak informuje "Gazeta Wyborcza", w pewnym momencie z posłem PiS próbował porozmawiać siedzący na sali mężczyzna. Już na wstępie wyjaśnił, że nie jest. – Dlaczego tak dzielicie Polaków? Dlaczego nawet tutaj mówi Pan, że jesteście wy i oni? – spytał.Nie dość, że odpowiedzi się nie doczekał, to w zamian usłyszał ostre ataki ze strony innych uczestników spotkania. "Peowiec, zdrajca!", "Zamknij pysk!", "W ryja mu dać, to się zamknie!" – krzyczeli zwolennicy. Sytuacja się zaostrzyła w takim stopniu, że jak pisze "Gazeta Wyborcza", "omal nie doszło do rękoczynów już po oficjalnym zakończeniu spotkania, gdy dwóch jego uczestników próbowało siłą usunąć zaatakowanego wcześniej słownie mężczyznę z sali". Jeden z nich krzyczał do mężczyzny: "Wypier... stąd, nikt cię tu nie chce".Piotrowicz spróbował rozładować atmosferę, przywołując do siebie mężczyznę, aby z nim porozmawiać. Jednak nie udało się to, bowiem przeszkodzili to agresywnie zachowujący się ludzie ze spotkania.O Bolesławcu pisaliśmy na początku kwietnia w związku z krótkim nagraniem z sesji Rady Miasta Bolesławca . Słychać na nim, jak przewodniczący rady Jarosław Kowalski zamykając posiedzenie życzy radnym wesołych świąt. Po chwili zaś po cichu pada wulgarna reakcja radnego Dariusza Muchy, który mruknął pod nosem: "ch** ci w d***".źródło: " wyborcza.pl