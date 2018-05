Samobójczych zamachów na kościoły w Indonezji dokonała cała rodzina. Najmłodszy terrorysta miał 9 lat

Państwo Islamskie doprowadziło do trzech ataków bombowych na kościoły w Indonezji • Fot. Twitter.com/malcgummy

rzerażające informacje docierają z Indonezji. Nie dość, że Państwo Islamskie doprowadziło do trzech krwawych ataków bombowych na kościoły, to terrorystami okazała cała rodzina. Prezydent Indonezji Joko Widodo stwierdził, że samobójcze zamachy były "barbarzyńskie i poza granicami człowieczeństwa".Sześcioosobowa rodzina pod wpływemdokonała samobójczych zamachów na trzy kościoły rzymskokatolickie w indonezyjskiej Surabai, stolicy prowincji Jawa Wschodnia. W atakach zginęło co najmniej 13 osób, a 40 zostało rannych.Ojciec rodziny wjechał samochodem z ładunkami wybuchowymi w bramę przed kościołem pod wezwaniem Marii Panny. Jego żona i dwójka dzieci przeprowadziła zamach na drugi z kościołów. Trzeci zaatakowała dwójka pozostałych dzieci. Według informacji policji, dzieci były w wieku 18, 16, 12 i 9 lat – podaje Polskie Radio. Informacje przekazał rzecznik policji.Ataki były reakcją na rozruchy w jednym z zakładów penitencjarnych w pobliżu Dżakarty. Stłumiła je policja, zginęło pięć osób. Do wszczęcia rozruchów przyznało się również tzw. Państwo Islamskie. Indonezyjskie władze walczą z dżihadystami od 2002 roku. Kraj w większości jest muzułmański, w ostatnich latach mniejszości religijne są tam coraz częściej atakowane.Źródło: polskieradio.pl