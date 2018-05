Poważny wypadek w Jaworznie. Mężczyzna spadł z wysokości ponad 20 metrów

Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna upadku mężczyzny w rejonie rezerwatu GEOsfera w Jaworznie. • Fot. Screen z Facebooka / GEOsfera Jaworzno

35-letni mężczyzna spadł w niedzielę z wysokości ok. 20 metrów z mostka w rejonie rezerwatu GEOsfera w Jaworznie - podała miejscowa policja. Mężczyzna po upadku był przytomny i został przetransportowany śmigłowcem do szpitala.– Na tę chwilę mężczyzna jest przytomny, na pewno ma jakieś obrażenia. Wylądował już śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego; poszkodowany jest pod opieką lekarzy – powiedział w niedzielę rzecznik jaworznickiej policji nadkomisarz Tomasz Obarski. Na razie nie wiadomo, dlaczegospadł z ponad 20 metrów. – Ustalamy, w jaki sposób do tego zdarzenia doszło. Bierzemy też pod uwagę próbę samobójczą, ale za wcześnie, aby mówić o konkretnych przyczynach – dodał Obarski.Ośrodekpowstał w ostatnich latach w dawnym nieczynnym kamieniołomie zakładów dolomitowych o długości ścian powyżej 1,5 km, wysokości do 25 m i powierzchni ok. 18 hektarów. Eksploatację wapienia zakończono tam 20 lat temu. 230 mln lat wcześniej w tym miejscu rozciągało się płytkie morze triasowe.W miejscu tym urządzono rekreacyjny park tematyczny m.in. ze ścieżkami dydaktycznymi. Wokół dawnego kamieniołomu wiedzie ścieżka z punktami widokowymi. W pobliżu znajduje się kładka pieszo-rowerowa nad przebiegającą obok GEOsfery drogą. Miejsce to jest chętnie odwiedzane przez mieszkańców regionu.źródło: fakty.interia.pl