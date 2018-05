"Tak naprawdę wcale nie chciał się rozstać". Jarosław Kret już żałuje rozłąki z Beatą Tadlą

Super Express: Jarosław Kret już żałuje rozstania z Beatą Tadlą. • Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

B

Jarek powtarza kolegom z NOWEJ TV, że nie radzi sobie z rozstaniem, że jest mu ciężko, tęskni i łudzi się, że jeszcze uda mu się odzyskać zaufanie Beaty. Powtarza, że tak naprawdę wcale nie chciał się rozstać, a po prostu w ciężkich dla siebie chwilach znika. Chciał do niej wrócić.

eata Tadla zdecydowanie jest na fali. Choć w życiu osobistym się jej w ostatnich miesiącach nie układało, to w "Tańcu z gwiazdami" dała z siebie wszystko i w ostatni piątek zwyciężyła w show Polsatu. A Jarosław Kret? Ewidentnie pod kreską. Z tanecznego programu wypadł zaraz na początku. A do tego - jak podaje plotkarska prasa - najwyraźniej zaczął żałować rozstania ze zwyciężczynią "Tańca z gwiazdami"."Jarek poszedł po rozum do głowy i zaczął żałować, że odszedł od Beaty" – cytuje "Super Express" znajomego. Według informatora, pogodynek z NOWEJ TV ponownie zaczął walczyć o względy dziennikarki.Powrót wydaje się jednak niemożliwy – z relacji informatora wynika, żestraciła zaufanie do swojego byłego partnera.Trzeba przyznać, że rozstanie tej pary odbyło się z wielkim hukiem. Niemal nie było dnia, by w kolorowej prasie jedno lub drugie nie podgrzało atmosfery. Pojawiły się nawet głosy, że całe to zamieszanie ma służyć wyłącznie promocji show "", bo i Tadla, i Kret w nim występowali. – Najbardziej przykra rzecz, jaką słyszałam na temat naszego rozstania, to to, że chcę dzięki temu wygrać "Taniec z gwiazdami". Mam 43 lata i popełniałam w życiu mnóstwo błędów, z których wyciągałam wnioski, ale w życiu bym nie oddała siebie w ręce jakichś ludzi od PR-u, żeby kalkulować, żeby kombinować. To nie ja jestem – zapewniła jednak Tadla źródło: se.pl