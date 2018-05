Polacy pobici przez imigrantów w Belgii. Jeden z nich jest ciężko ranny

Do pobicia dwóch Polaków doszło w pobliżu kampingu Dallas w Blankenberge. • Fot. Screen z Google Maps

Dwaj polscy kierowcy ciężko ranni po ataku imigrantów, którzy chcieli dostać się do ich tira. Najpierw obrzucili ich kamieniami, a potem zaatakowali nożami. Jeden z Polaków został ugodzony w twarz. Jest sparaliżowany, czeka go długa rehabilitacja https://t.co/eEuwgolbYw — Adam Gwiazda (@delestoile) 13 maja 2018

wóch Polaków zostało zaatakowanych przez nielegalnych imigrantów w mieście Blankenberge w Belgii. Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo, ale jeden z nich odniósł bardzo ciężkie obrażenia głowy. Obecnie trwają poszukiwania sprawców ataku.Według informacji podanych przez RMF FM, ofiarami przemocy byli 25 i 26-latek, którzy są pracownikami jednej z firm w belgijskim porcie Zeebrugge. Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek w pobliżu kempingu Dallas.zauważyli, że trzech mężczyzn próbowało włamać się do ich ciężarówki. Imigranci początkowo uciekli, ale po chwili wrócili i zaczęli obrzucać mężczyzn kamieniami. Chwilę później doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji, bowiem napastnicy zaczęli atakować ich nożem , raniąc obu, w tym jednego w twarz.Kierowcy ciężarówki szybko zostali przewiezieni do szpitala, gdzie okazało się, że stan jednego z nich jest bardzo poważny - jest na wpół sparaliżowany i niestety będzie musiał przejść długą rehabilitację. Drugi mężczyzna opuścił szpital. Według pierwszych ustaleń policji, nielegalni imigranci zamierzali ukryć się w naczepie ciężarówki.– Podjęliśmy natomiast poszukiwania, zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, ale nasze poszukiwania nie przyniosły rezultatów – powiedział RMF FM rzecznik policji wPhilip Denoyette.Ostatnio pisaliśmy o sprawie polskiego imigranta, który został pobity w miejscowości Hull , znajdującej się w. Mężczyzna szedł wieczorem na przystanek wraz z kolegami. W pewnym momencie zostali zaatakowani przez grupę około 20 uzbrojonych napastników. Polak i jego towarzysze zaczęli uciekać, jednak napastnikom udało się złapać imigranta, którego brutalnie pobili. Jak informowała policja, otrzymał kilka ciosów deską z ponabijanymi gwoździami. Ranny trafił do szpitala, gdzie dochodzi powoli do zdrowia.źródło: rmf24.pl