Arcybiskup ostro skrytykował polityków. Jego słów musiał wysłuchać prezydent Duda

Andrzej Duda był obecny podczas mszy ku czci św. Stanisława w Krakowie. • Fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta

W

Z udziałem Prezydenta @AndrzejDuda odbyły się w niedzielę w Krakowie uroczystości ku czci św. Stanisława - biskupa i męczennika.



Z Wawelu na Skałkę wyruszyła procesja z relikwiami polskich świętych.



niedzielę w Krakowie odbyły się uroczystości ku czci św. Stanisława, który jest jednym z głównych patronów Polski. Wśród uczestniczących w mszy św. przy ołtarzu polowym na Skałce byli m.in. prezydent Andrzej Duda oraz Małgorzata Wassermann. Podczas swojej homilii metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w mocnych słowach potępił działania polityków, które mogą doprowadzić do wielkich szkód.– Należy przestrzec przed lekceważeniem formalnych reguł. Są one bowiem wyrazem wartości, jakie stanowią wolność i prawo. To ważna i realistyczna przestroga przed emocjonalnymi reakcjami, które skłaniają polityków, do zgody na naginanie, a niekiedy nawet łamanie prawa lub uchwalania go ad hoc dla przyśpieszenia realizacji konkretnych celów – powiedziałpodczas uroczystości ku czci Stanisława Biskupa i Męczennika w Krakowie, podczas której najważniejszym gościem byłAbp Gądecki odniósł się w swoim kazaniu do ośmiu głównych zasad demokracji: rządów ludu, państwa prawa, trójpodziału władzy, pluralizmu poglądów i postaw, konieczności oparcia demokracji na fundamentach etycznych, zgodności porządku prawnego z prawem moralnym, praw człowieka i laickości. Duchowny stwierdził również, że bardzo złą drogą jest obieranie zasady "cel uświęca środki". Może ona doprowadzić do poważnego nadszarpnięcia instytucji państwa i stanowionych praw.Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zaznaczył również, że pluralizm poglądów i postaw potrzebuje wartości, które zbliżają ludzi. – Trzeba jednak zauważyć, że pluralizm poglądów i postaw sam z siebie nie jest w stanie wygenerować żadnych pozytywnych wartości zdolnych do zespolenia jednostek i uczynienia z nich społeczeństwa – oznajmił arcybiskup.Oprócz prezydenta w uroczystości wzięli także udział m.in. Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski, Podsekretarz Stanu w KPRP Wojciech Kolarski oraz poseł Małgorzata Wassermann – kandydatka na prezydenta Krakowa.Abp Stanisław Gądecki w kwestiach związanych z polityką jest wyjątkowo stanowczy. Kilka dni temu pisaliśmy o jego liście , w którym odpowiadał na słowa. Szefowa Nowoczesnej jest przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego i w tej sprawie napisała do duchownego. Duchowny wyraźnie zaznaczył swoje stanowisko. "Prawo do życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci nie jest prawem religijnym. Stanowi istotną część prawa naturalnego, którego treść – jak podkreśla np. Cyceron – dostępna jest każdemu człowiekowi poprawnie używającemu rozumu" – napisał.źródło: wprost.pl