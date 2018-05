Wbiegł na scenę i wyrwał mikrofon. Już wiadomo, kim jest mężczyzna, który zakłócił występ na Eurowizji

Brytyjska piosenkarka SuRie zachowała zimną krew, gdy na scenę w trakcie jej występu wpadł mężczyzna i wyrwał jej mikrofon. • Fot. screen ze strony YouTube.com / BBC

W

Incydent w trakcie występu reprezentantki Wielkiej Brytanii na Eurowizji. • YouTube.com / BBC

A statement from the EBU: pic.twitter.com/qiH1Df0MgW — Eurovision (@Eurovision) 12 maja 2018

yglądało to naprawdę groźnie: wpadł na scenę, wyrwał mikrofon brytyjskiej piosenkarce i - zanim dopadła go ochrona - niezrozumiale coś wykrzyczał. Eurowizja 2018 w Lizbonie przejdzie do historii nie tylko ze względu na budzące kontrowersje zwycięstwo artystki z Izraela, ale też z powodu incydentu podczas występu piosenkarki SuRie.To się nie miało prawa wydarzyć, a jednak... Gdy na Eurowizjiśpiewała dla europejskiej widowni swoją piosenkę "Storm", nagle w trakcie utworu na scenę wbiegł mężczyzna z widowni. Podbiegł do piosenkarki i wyrwał jej mikrofon. Wykrzyczał niezbyt zrozumiale – "nazistowskie media Wielkiej Brytanii, domagamy się wolności", po czym ze sceny wyprowadzili go ochroniarze.W czasie transmisji widzowie zobaczyli niewiele – kamery błyskawicznie zaczęły pokazywać bawiącą się widownię, a nie to, co dzieje się na scenie. Po chwili ktoś przyniósł SuRie drugi mikrofon, a brytyjska piosenkarka - z podziwu godnym zachowaniem zimnej krwi - dokończyła piosenkę.Organizatorzy Eurowizji wyrazili ubolewanie z powodu incydentu. Na Twitterze jeszcze w trakcie konkursu zamieszczono oświadczenie z przeprosinami i propozycją, aby SuRie wystąpiła ponownie. Brytyjska ekipa zdecydowała jednak, iż nie ma takiej potrzeby, bo są "ogromnie dumni z występu".Napisano też, że bohater incydentu został zatrzymany i oddany policji. Kim jest napastnik? Pojawiły się spekulacje, że to Jimmy Jump , który nieraz zakłócał wielkie widowiska sportowe. Dziennik "The Sun" zidentyfikował jednak sprawcę jako Dermota O’Leary'ego. Jest on w Wielkiej Brytanii znany bardziej jako Dr. A.C. lub Dr. ACactivism. Incydent w Lizbonie nie był pierwszym z jego udziałem – w tym roku zakłócił też galę National Television Avards. Pozostaje zatem pytanie, jak mężczyzna z takim CV mógł się w ogóle dostać pod scenę na konkursie Eurowizji?Brytyjskiej piosenkarce incydent nie pomógł. W konkursie Eurowizji zajęła miejsce trzecie od końca. Zwyciężyła, choć nie brak opinii, że powinna ona zostać zdyskwalifikowana źródło: independent.co.uk