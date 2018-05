Jarosław Kaczyński nie leczył kolana przez długi czas. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

icemarszałek Senatu Adam Bielan przyznał, że obecna niedyspozycja Jarosława Kaczyńskiego jest wynikiem zdrowotnych zaniedbań. Polityk potwierdził, że prezes PiS zostanie teraz na dwa tygodnie wyłączony z pracy.– Pogłoski o rzekomych poważnych problemach zdrowotnych prezesa krążą od kilka lat. W tej kadencji może nieco bardziej się nasiliły. Odbieram to jako element, przykrej niestety, gry politycznej – powiedział w rozmowie z dziennikarką tygodnika "Wprost" Adam Bielan. Wicemarszałek Senatu poinformował, że jedyną dolegliwością prezesa PiS jest nieustanny– Prezes długo zwlekał z podjęciem leczenia, aż w ostatnim czasie uraz spowodował tak silny ból, że uniemożliwił mu poruszanie się o własnych siłach. Jak każdy w podobnej sytuacji, posłużył się kulami ortopedycznymi, co tabloidy skrzętnie udokumentowały zdjęciami – skomentował Bielan. Wicemarszałek potwierdził też, że po operacji jaką prezes PiS ma przejść niebawem , będzie on wyłączony z pracy na dwa tygodnie. – Ale powtarzam: Jarosław Kaczyński ma dość typowy uraz kolana. Szczęśliwie nie jest ani piłkarzem, ani tancerzem, więc nie eliminuje go on z wykonywania zawodu – dodaje Bielan.