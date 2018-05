Minister Kowalczyk oszacował, ile lat jeszcze będzie rządzić PiS. Wygląda na to, że plan władzy jest ambitny

Minister Henryk Kowalczyk jest przekonany, że rządy Prawa i Sprawiedliwości potrwają jeszcze wiele lat. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Razem z min. H. Kowalczykiem i pos. R. Telusem spotkaliśmy się z mieszkańcami #Opoczno. Rozmawialiśmy o problemach lokalnych, budowie dróg gminnych, nieuczciwych przedsiębiorcach zatruwających środowisko, bezpieczeństwie Polski i obronie terytorialnej. #PolskaJestJedna pic.twitter.com/uEdiiZasZf — Antoni Macierewicz (@Macierewicz_A) 13 maja 2018

Henryk Kowalczyk minister środowiska Chcemy wykazać, że byliśmy pierwszym od wielu, wielu lat rządem, który bardzo poważnie realizuje swoje deklaracje wyborcze. Chcemy też przedstawić pogram na najbliższy czas, ale myślę, że w dyskusji wynikną zamierzenia na dalsze lata, na następną kadencję. Jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić, jak niektórzy mówią, co najmniej 12 lat, więc jeszcze dwie kadencje przed nami. cytat za radiomaryja.pl

o nie wygląda na zwyczajny urzędowy optymizm. Minister Henryk Kowalczyk na niedzielnym spotkaniu z mieszkańcami Opoczna (był na nim wraz z byłym ministrem, posłem z okręgu piotrkowskiego Antonim Macierewiczem) przedstawił prognozę niezmiernie optymistyczną dla partii rządzącej. Polityk jest przekonany, że "dobra zmiana" będzie trwać i trwać.To było spotkanie z cyklu. Nie wszędzie tego typu rozmowy z wyborcami idą gładko. Czasem, jak Beacie Szydło w Zakopanem, ktoś odważy się zadać parę niewygodnych pytań. Czasem, jak Janowi Szyszce w Ożarowie Mazowieckim, ktoś zgotuje pomysłowy dowcip . A bywa też tak, jak to było w Węgrowie, gdzie cenzurowano pytania mieszkańców do premiera Mateusza Morawieckiego.Spotkanie Henryka Kowalczyka i Antoniego Macierewicza w Opocznie w łódzkiem nie obfitowało w tego rodzaju wydarzenia. Minister środowiska zachwalał rząd Prawa i Sprawiedliwości, mówił o tym, co już udało się zrobić, a co jest jeszcze w planach. A owe plany - jak przyznał na konferencji przed spotkaniem - są na długie lata.A zatem, skoro PiS ma jeszcze rządzić co najmniej 12 lat, to władzę odda najwcześniej w 2030 r. Prognoza Mateusza Morawieckiego, jaką złożył jeszcze zanim został premierem, była dość podobna. On stwierdził, że PiS będzie rządziło do 2031 roku , a w najgorszym wypadku odda władzę nie wcześniej niż w roku 2027.źródło: radiomaryja.pl