PiS odrabia straty, Nowoczesna na dnie. Nowy sondaż poparcia dla partii politycznych

ajnowszy sondaż pracowni IBRIS dla "Rzeczpospolitej" pokazuje, że kwietniowa zadyszka Prawa i Sprawiedliwości powoli mija i partia odrabia straty. Na przeciwległym biegunie znalazła się Nowoczesna, która - po serii odejść najważniejszych polityków - tonie. W sondażu przeprowadzonym dla "Rzeczpospolitej"plasuje się na pierwszym miejscu z wynikiem 37,6 procent, co jest skokiem o prawie 6 punktów procentowych względem kwietniowych wyników. Na drugim miejscu jest(27,3 proc.) Na najniższy stopień podium wskoczyło SLD, które uzyskało 10,4 procent. Następną pozycję okupuje Kukiz'15 (6,3 proc.), a PSL ma o 1 punkt procentowy mniej. Na samym końcu stawki znalazła się, która po odejściu Joanny Scheuring-Wielgus, Joanny Schmidt i Ryszarda Petru zanurkowała i osiągnęła tylko 2,2 procent głosów, co oznacza, że nie weszłaby do Sejmu.Jak widać, PiS odrabia straty spowodowane aferą nagrodową i początkiem prop0testu niepełnosprawnych i ich opiekunów. To ważne w kontekście wyborów samorządowych i kampanijnego lata, które nas czeka.źródło: rp.pl