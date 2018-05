"Musiałem wziąć kredyt, żeby zwrócić nagrodę". Minister ujawnia, jak zastosował się do polecenia prezesa PiS

Michał Dworczyk w Radiu Zet: musiałem wziąć kredyt, żeby zwrócić nagrodę. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

T

Piasecki: Zwrócił pan nagrodę na konto Caritasu? Dworczyk: Mam to zrobić dziś. Dlaczego dopiero teraz? Bo musiałem wziąć pożyczkę. Kredyt bankowy @RadioZET_NEWS — Gość_RadiaZET (@Gosc_RadiaZET) 14 maja 2018

Dworczyk o oddawaniu nagród na Caritas: Taka była decyzja kierownictwa, ale dotyczy ona kierunku. Indywidualnym wyborem jest to, czy się zastosujemy do tego, czy nie. Pieniądze, które wpłynęły na konta ministrów i wice, są ich własnością i tylko oni mogą nimi gospodarować — Gość_RadiaZET (@Gosc_RadiaZET) 14 maja 2018

eoretycznie była to decyzja dobrowolna. Gdy afera z nagrodami w rządzie Beaty Szydło a potem Mateusza Morawieckiego sprawiła, że notowania PiS zaczęły spadać, prezes Jarosław Kaczyński ogłosił m.in., że posłowie i samorządowcy będą mieli obniżone pensje a nagrodzeni ministrowie to co dostali, oddadzą do Caritasu. Michał Dworczyk, były wiceminister obrony a obecnie szef Kancelarii Premiera, ujawnił, z jakimi wyrzeczeniami wiąże się ta decyzja.Wyznaczony termin na oddanie przyznanej nagrody mija 15 maja. Większość członków rządu już dawno przelała na konta Caritasu to, co dostali, bo " im się należało ". Ministertego przelewu dokona jednak w ostatniej chwili. Jak ujawnił w Radiu Zet, po prostu wydał wszystko, co dostał i nie miał jak dokonać zwrotu. Nie było przebacz – musiał wziąć kredyt.– Musiałem wziąć kredyt, żeby zwrócić nagrodę. Człowiek podejmuje jakieś działania i potem ponosi ich konsekwencje. Już mam kredyt, mam z czego przelać – wyjaśnił szef Kancelarii Premiera i były zastępca Antoniego Macierewicza w rozmowie z Konradem Piaseckim. Zapewnił przy tym, że kwestia zwrotu nagrody to indywidualna decyzja.Już w połowie kwietnia Caritas przyznawał , że na konto wpłynęły pierwsze pieniądze od ministrów. Darowizny te zostaną przekazane na programy "Tornister Pełen Uśmiechów" oraz "Skrzydła".