Timmermans boleśnie rozczarował rząd PiS. "Nie ma szans na wycofanie art. 7"

Frans Timmermans podczas kwietniowego spotkania z ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

redakcja naTemat

– Na tym etapie nie ma szans na wycofanie artykułu 7 – poinformował wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. W poniedziałek ma on przedstawić stan rozmów prowadzonych pomiędzy Polską a KE ws. praworządności.Negocjacje między Unią a polskim rządem zdawały się zmierzać w dobrym kierunku. Sam Timmermans informował wcześniej, że do 14 maja powinno zostać wypracowane wstępne porozumienie między stronami. Chodzi o procedurę ws. naruszenia praworządności w Polsce i– Pozostały do wyjaśnienia formalne kwestie pomiędzy ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem i wiceszefem KE. To się odbywa, jeśli już się nie odbyło. Sprawa jest praktycznie zakończona – mówił w niedzielę europoseł PiS Karol Karski.Nastroje ostudził jednak wiceszef Komisji Europejskiej. – Na tym etapie nie ma szans na wycofanie artykułu 7 – uciął.KE uruchomiła artykuł 7. wobec Polski w grudniu 2017 r. Chodziło m.in. o zastrzeżenia względem reformy sądownictwa. Komisja wydała szereg zaleceń, polski rząd ich jednak nie wykonał.