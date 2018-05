Znany nauczyciel tańca oskarżony o molestowanie nieletnich. Dla swoich uczennic był wyrocznią

Paweł K. był dla swoich nieletnich uczennic wyrocznią (zdjęcie poglądowe). • fot. Przemysław Skrzydło/Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

aweł K. to jeden z najbardziej rozpoznawanych w kraju specjalistów od breakdanace'u. Władze Słupska przyznały mu w uznaniu zasług stypendium w dziedzinie kultury. W mieście doszło jednak do skandalu z jego udziałem. Taneczny mistrz został oskarżony o seksualne wykorzystywanie nieletnich.Wygrał liczne krajowe konkursy. Był drużynowym mistrzem Europy. Dla dzieciaków był mistrzem i wyrocznią. Uczennice były w niego wpatrzone jak w obrazek. Uczył je breakdance'u w słupskim ośrodku kultury. Tymczasem – jak podaje "Super Express" –z co najmniejSąd Rejonowy w Słupsku zdecydował o trzech miesiącach aresztu tymczasowego dla Pawła K . Zarzut: obcowanie płciowe z co najmniej dwiema nieletnimi. Do zbliżeń miało dochodzić podczas zajęć tanecznych w ośrodku kultury. Sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zarzuty.Śledczy jednak trzymają w tajemnicy jej szczegóły, ze względu na dobro nieletnich. Dotychczas ujawnili jedynie, że do zdemaskowania działalności instruktora tańca wykorzystali metody operacyjne: prawdopodobnie dostali cynk.źródło: " Super Express