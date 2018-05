Irena Santor przebywa w szpitalu. "Podejrzewano udar, miała problemy z mową"

Irena Santor trafiła do szpitala. • Fot. Julia Mafalda / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

ierwsza dama polskiej piosenki Irena Santor trafiła do szpitala. W ostatnim czasie artystka nie miała lekkiego życia. Zimą odwołała koncerty, ponieważ chorowała na grypę. Co więcej, zajmowała się ukochanym, Zbigniewem Korpolewskim. Oboje mają 83 lata. Wybranek Ireny Santor jest po operacji serca, teraz zaś przechodzi rekonwalescencję."Dobry Tydzień" poinformował, żeniespodziewanie trafiła do szpitala, w którym leżał jej życiowy partner. – Podejrzewano udar, miała problemy z mową – powiedziała "Dobremu Tygodniowi" osoba z otoczenia pary. – Miała prawo być zmęczona i wyczerpana. Codziennie jeździła ze Skolimowa w odwiedziny do męża – dodawał informator.Doniesienia tygodnika o pobycie artystki wpotwierdziła menedżerka Ireny Santor, Grażyna Miczka. – Pani Irena chwilowo przebywa w szpitalu i niebawem wychodzi. Nic niepokojącego się nie dzieje – wyjaśniła.Przypomnijmy, że Irena Santor przeniosła się do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie pod Warszawą. Taka decyzja zapadła po wspomnianej operacji sercaźródło: "Dobry Tydzień"