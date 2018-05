Lider Obywateli RP brutalnie pobity nocą w okolicach Sejmu. Gdzie była policja?!

Maciej Bajkowski, lider Obywateli RP, padł ofiarą brutalnego pobicia pod Sejmem. Niestety, policja przybyła dopiero po 20 minutach. • Facebook/Maciej Bajkowski

Zawsze byłem daleki od teorii spiskowych, ale nocny napad na Macieja Bajkowskiego, ok. 100 m od pilnowanego Sejmu, gdzie napastnicy musieli liczyć się z hałasem, krzykami, po czym napastnicy oddalają się nie zatrzymani, rodzi pytania. @PiotrFijakowsk1 — Jarosław Karol (@Karolewski13) 14 maja 2018

Jest i pierwszy wywiad z Bajkowskim po nocnych wydarzeniach w koczowisku #OSA pod Sejmem pic.twitter.com/HRSLJFRyEk — KOW z KOD (@KOW_z_KOD) 14 maja 2018

"Przed chwilą zostałem ofiarą bandyckiego napadu. Straciłem dwa przednie zęby i saszetkę z pieniędzmi" – napisał nocą Maciej Bajkowski, jeden z liderów Obywateli RP. Aktywista w nocy z niedzieli na poniedziałek brał udział w pikiecie przed Sejmem w obronie konstytucji.Jak wynika z relacji prezentowanych w internecie, brutalny napad miał miejsce po godzinie pierwszej w nocy, gdyspał pod namiotem stowarzyszeniaw miasteczku wolności przed Sejmem. To wtedy napadło go co najmniej dwóch bandytów. Gdy poczuł ciosy w twarz i że ktoś zrywa mu saszetkę z pieniędzmi, zaczął się budzić. Zalany krwią rzucił się w pościg za bandytami – relacjonuje Piotr Klys na Facebooku.Wezwał policję, która zjawiła się po 20 minutach. Dopiero po 20 minutach, choć dyżuruje całą dobę w pobliżu namiotów. Ma wszcząć śledztwo w sprawie napadu, pobicia i kradzieży około 6 tysięcy złotych. Były to praktycznie wszystkie pieniądze stowarzyszenia przeznaczone na utrzymanie protestu przed Sejmem. Internauci zastanawiają się, jak to możliwe, że do ataku doszło 100 metrów od ochranianego Sejmu, gdzie napastnicy musieli liczyć się z hałasem i świadkami. Ich zdumienie budzi fakt, że policja nie interweniowała i że sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. Obywatele RP prowadzą pikietę konstytucyjną . U zbiegu ulic Wiejskiej i Matejki ustawili. W ten sposób protestują przeciwko działaniom rządu, Prawa i Sprawiedliwości i prezydenta Andrzeja Dudy, które naginają konstytucję.