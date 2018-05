"Ola wiedziała, że nie wychodzi za prawiczka". Ziemkiewicz pisze o przeszłości z prostytutkami

Rafał Ziemkiewicz o kontaktach z prostytutkami: "Ola wiedziała, że nie wychodzi za prawiczka". • Fot. Wojciech Surdziel / Agencja Gazeta

Wiceszef publicystki TVP pomawia posłów opozycji, że korzystają z agencji towarzyskiej, podczas gdy RAZ, publicysta współpracujący z TVP, sam przyznawał się do korzystania z agencji towarzyskich. Takie to standardy w TVP. — Jacek Nizinkiewicz (@JNizinkiewicz) 13 maja 2018

Politycy i dziennikarze, którzy uwierzyli Renacie Gawłowskiej mają problem. Dali się wkręcić. Mieszkanie, w którym przyjmują prostytutki to na 100% lokal Gawłowskiego.

Więcej dziś na portalu @tvp_info pic.twitter.com/xL8elm77C1 — Samuel Pereira (@SamPereira_) 13 maja 2018

Rafał Ziemkiewicz 20 lat temu. • Fot. Maciej Zienkiewicz / Agencja Gazeta

Korzystałem, płaciłem swoimi pieniędzmi, a nie służbową kartą, Ola wiedziała, że nie wychodzi za prawiczka. Dumny z tego co robiłem 20 lat temu nie jestem, ale też świętoszka nie zamierzam udawać, takie mam standardy. A panu @JNizinkiewicz chuj do tego, widać zazdrości. https://t.co/4Im8wA7AiS — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) 14 maja 2018

Oburzające i groteskowe jest, że feministki chcąc dopiec pomiatającym nimi bydlakom porównują ich z Ziemkiewiczem. Chciałybyście, "siostry"! Bo ja nawet panie oddające mi się za pieniądze traktowałem zawsze z większą rewerencją, niż lewicowcy was, swoje koleżanki i podwładne. — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) 28 listopada 2017

mediach zawrzało. Narodowe i prawicowe media ogłosiły, że Stanisław Gawłowski z PO wynajmował w Szczecinie lokal pod agencję towarzyską. Sprawę z oburzeniem skomentował między Rafał Ziemkiewicz występujący często na antenie TVP. Dziennikarz "Rzeczpospolitej" Jacek Nizinkiewicz odpowiedział, że to hipokryzja ze strony Ziemkiewicza, bo ten przecież przyznawał się do korzystania z usług prostytutek. Pisarz i publicysta odpowiedział ostro Nizinkiewiczowi na Twitterze. Korzystałem, płaciłem swoimi pieniędzmi , a nie służbową kartą, Ola wiedziała, że nie wychodzi za prawiczka. Dumny z tego co robiłem 20 lat temu nie jestem, ale też świętoszka nie zamierzam udawać, takie mam standardy. A panu Jackowi Nizinkiewiczowi ch*j do tego, widać zazdrości" – napisał na TwitterzeSłowa Ziemkiewicza są odpowiedzią na twitterowy wpis dziennikarza "Rzeczpospolitej" Jacka Nizinkiewicza. "Wiceszef publicystykipomawia posłów opozycji, że korzystają z agencji towarzyskiej, podczas gdy RAZ, publicysta współpracujący z TVP, sam przyznawał się do korzystania z agencji towarzyskich . Takie to standardy w TVP" – stwierdził Nizinkiewicz. "Politycy i dziennikarze, którzy uwierzyli Renacie Gawłowskiej mają problem. Dali się wkręcić. Mieszkanie, w którym przyjmują prostytutki to na 100 proc. lokal Gawłowskiego " – poinformował z kolei naszef portalu TVP Info Samuel Pereira.Z najnowszych informacji wynika, że małżeństwo Gawłowskich faktycznie wynajmuje mieszkanie w centrum Szczecina, w którym dwie panie trudniły się nierządem. Żona aresztowanego polityka PO w niedzielę utrzymywała, że w lokalu świadczone są "usługi gastronomiczne". W poniedziałek kobieta wynajmująca to mieszkanie przyznała, że wraz z koleżanką umawiała się tam na seks . Zapewniła przy tym, że Gawłowscy o niczym nie wiedzieli.Przypomnijmy, że Rafał Ziemkiewicz skomentował swego czasu artykuł opublikowany w "Codzienniku Feministycznym". W tekście kilka dziennikarek oskarżyło swoich dwóch kolegów o mobbing i molestowania, a nawet gwałt. Chodziło o lewicowych publicystów, którzy w artykułach wspierają kobiety w ich prawach. Dziennikarki porównały mężczyzn do Rafała Ziemkiewicza."Oburzające i groteskowe jest, że feministki chcąc dopiec pomiatającym nimi bydlakom porównują ich z Ziemkiewiczem. Chciałybyście, 'siostry'! Bo ja nawet panie oddające mi się za pieniądze traktowałem zawsze z większą rewerencją , niż lewicowcy was, swoje koleżanki i podwładne" – skomentował publikację Ziemkiewicz, przyznając się tym samym do seksu z prostytutkami.