Obrażał na wizji uczestniczki Czarnego Wtorku. Kobiety oburzone reakcją policji

nternet zagrzmiał po wypowiedziach Romana Sklepowicza. Prawnik i były ekspert TVP w internetowej telewizji "wRealu24.pl" niestosownie i obelżywie wypowiadał sie na temat uczestniczek "Czarnego Wtorku" w październiku ubiegłego roku. Po tym zdarzeniu jedna z "Dziewuch" złożyła zawiadomienie na policji, ale ta odmówiła wszczęcia postępowania, bo nie widzi znamion przestępstwa. Kobiety są wściekłe.– Ładne laski idą na dyskotekę, a brzydkie, których nikt nie chce bzykać, to idą na demonstracje – mówił w internetowej telewizji "wRealu24" prawnikSklepowicz nie tylko postawił tezę, że uczestniczki kobiecych manifestacji w ramach "" nie chcą być "bzykane". Jak stwierdził, sam stał i oceniał, którą z nich by "bzyknął". – I mówię: ta? O Jezus, o Boże. Tak stałem i myślałem i doszedłem do wniosku: kto to rucha? Doszedłem do wniosku, że nikt. I dlatego idą w tej manifestacji – mówił w październiku ubiegłego roku prawnik.Po tych wypowiedziach lewa strona internetu zatrzęsła się w posadach. "Cham włożył muszkę i rżnie intelektualistę, uchodząc za eksperta. Oficer podobno. Chyba w gumofilcach i berecie, a nie w oficerkach. Sztandarowy przykład tego, że szambo w Polsce za sprawą dobrej zmiany trafiło na salony"; "Wzorzec pisiego elektoratu" – to jedne z cenzuralniejszych komentarzy, które pojawiły się w sieci pod adresem Sklepowicza Pod wpływem lawiny krytyki, która wręcz przygniotła prawnika, ten postanowił opublikować na swoim Facebooku przeprosiny. – Wszystkich, których obraziłem moją idiotyczną i nieprzemyślaną wypowiedzią w programieserdecznie przepraszam i bardzo ubolewam nad moim głupawym poczuciem humoru. Zrobię to również w najbliższym czasie na antenie tego programu. Serdecznie przepraszam! (Miałem głupi dzień) – napisał Sklepowicz.Jego słowa nie dotarły do serc szczególnie czytelniczek tego wpisu, bo pod nim znowu wylało się morze hejtu . "Jest pan obleśnym starym satyrem, brakuje słów aby to opisać trzeba by było zejść do pańskiego poziomu czyli dna"; "Nie przyjmuję przeprosin. Jestem przekonana, że to jest pana prawdziwa twarz. Jest pan obrzydliwy" – to tylko kilka z nieprzychylnych komentarzy.Ich lektura jest teraz niemożliwa, bo negatywnych uwag było tak dużo, że Sklepowicz usunął (albo zmienił widoczność postów) i wpis z przeprosinami, jak i całą swoją działalność na Facebooku od połowy października 2017 roku aż do 2012 roku.Pod koniec października ubiegłego roku jedna z "Dziewuch" – Justyna Osmala-Fila – zgłosiła sprawę na policji. Napisała, że "Roman Sklepowicz, w programie na żywo w sposób ubliżający i znieważający wypowiedział sie o uczestniczkach manifestacji w ramach Czarnego Wtorku". Powołała się na § 2 artykułu 216 Kodeksu Karnego, który mówi, że:– Jak usłyszałam teksty Sklepowicza to się po prostu wściekłam i zadecydowałam się na zgłoszenie doniesienia – mówi naTemat Justyna Osmala-Fila. – Jak zgłaszałam sprawę, to przesłuchanie miałam z fajną panią aspirant, która mi po cichu dopingowała – przyznaje nasza rozmówczyni.Pomimo dobrze zapowiadającego się początku sprawy, nie trafi ona na biurko żadnego z policjantów. Pani Justyna dostała niedawno pismo, w którym policja odmawia wszczęcia dochodzenia w tej sprawie, bo nie widzi znamion popełnienia przestępstwa.Odpowiedź funkcjonariuszy oczywiście nie spodobała się "". – Policja nie jest dla nas tylko dla PiS-u im wszystko wolno i to (narazie ) bezkarnie – napisała jedna z nich pod postem pani Justyny. Inna nawołuje do złożenia zażalenia. Ale czy to konieczne?– To jest przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego. Wymaga więc skargi prywatnej. Gdyby to było przestępstwo ścigane w trybie publiczno-skargowym, to policjanci mieliby obowiązek wszczęcia postępowania w przypadku uznania, że rzeczywiście doszło do popełnienia takiego przestępstwa. Natomiast co do wąskiej grupy czynów [z art. 216 KK – przyp. red.], to są czyny, które dotykają interesów prywatnych osób. To jest wąska i ciągle malejąca grupa czynów. W naszym prawie jest wymagany w tym wypadku prywatny akt oskarżenia wniesiony za pośrednictwem policji, ale może być też wniesiony bezpośrednio do sądu. Powinien mieć charakter indywidualny, ale z możliwością dołączenia się innych osób, które czują sie pokrzywdzone tym samym przestępstwem – tłumaczy dr hab Maria Rogacka-Rzewnicka, prof. UW.Pani Justyna zamierza pójść tropem, o którym mówi nasza ekspertka. – Najlepiej by było złożyć pozew zbiorowy z powództwa cywilnego. Szukam więc chętnych – podsumowuje Osmala-Fila.