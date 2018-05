Wojewódzki reklamuje krem za 12 zł. Gdy posypały się gromy, nie wytrzymał i odpowiedział po chamsku

Kuba Wojewódzki reklamuje na Instagramie krem Bielenda. • Fot. Instagram.com / kuba_wojewodzki_official

K

uba Wojewódzki nie stroni od udziału w lukratywnych reklamach. Tym razem zareklamował na Instagramie krem przeciw oznakom zmęczenia Bielenda, który można kupić za ok. 12 zł. Fani telewizyjnego trefnisia – jak sam się nazywa – wytknęli mu hipokryzję i skok na kasę."Koszulka Dsquared [widoczny na zdjęciu t-shirt, który kosztuje ok. 500 zł – przyp. red.], a kremik? Kuba, plis, kto w to uwierzy" – punktuje internauta. "Serio? Za mało kasy z TVN-u jeszcze?" – skrytykowała fanka.nie wytrzymał dopiero po ciętym komentarzu jednej z internautek. "Oj, bida w TVN, król jak jakaś nastoletnia vlogerka na Insta kremiki poleca" – napisała użytkowniczkaWojewódzki opowiedział jej w ostrym, wręcz chamskim tonie. " Mogę też polecić dobrą dietę, bo w tej materii – widzę – też bida " – skomentował Wojewódzki, nawiązując do wyglądu dziewczyny.Na "Króla" posypały się gromy ze strony pozostałych komentujących. "Chyba zapomniałeś, gdzie jest granica między chamstwem a ironią. Starość czy sodówka do głowy uderzyła?" – czytamy. "Irytacja z tego, że gość, który ciężko zapracował na swój wizerunek, teraz odcina kupony jest śmieszna. Natomiast pseudo ironia ponad 50-letniego gościa, który ciśnie bekę z czyjejś otyłości, jest raczej żenująca. Posiedział, obejrzał profil i pocisnął kobiecie, która wyraziła negatywny stosunek do takiego typu reklamy. Spodziewałbym się więcej po Kubie Wojewódzkim " – stwierdziła inna osoba.