Historia rodem z "Sali samobójców". 16-latek spod Warszawy desperacko ratuje kolegę gracza

Jakub Gierszał w filmie "Sala samobójców" (2011) Jana Komasy. • Fot. mat. prasowe

T

a historia jako żywo przypomina "Salę samobójców" (2011) Jana Komasy. Życie, w przeciwieństwie do filmowej fikcji, napisało jednak szczęśliwe zakończenie. 16-latek z Ząbek zgłosił się wraz z matką do funkcjonariuszy miejscowej jednostki policji. Wszystko po to, by powiadomić o internetowym koledze, który oświadczył, że planuje samobójstwo.Podczasprzezjeden z graczy powiadomił, że dołączył do zabawy tylko po to, by się pożegnać. Co więcej, za pomocą innego komunikatora, wysłał 16-latkowi z podwarszawskichzdjęcie kubka wypełnionego różnymi tabletkami. Uczestnicy internetowej rozgrywki chcieli nawiązać kontakt z kolegą, ale nie udało im się – poinformowano na stronie Policja.pl.Interwencji podjął się wówczas 16-letni gracz. Dzięki jego zgłoszeniu funkcjonariusze nawiązali kontakt z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP i następnie, za pośrednictwem Interpolu w Niemczech, dotarli do mieszkającego tam Polaka. Policja powiadomiła, że udzielono już niedoszłemu samobójcy niezbędnej pomocy To szczęśliwe zakończenie historii, której tłem stała się gra wideo. Zdarzenie przypomina nieco fabułę filmu "", w którym doskonałą kreację stworzył. Zachęcamy do przeczytania naszego artykułu o aktorze , który napisała dziennikarka naTemat Sylwia Wamej.źródło: Policja.pl