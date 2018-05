"Super śmieszne". Dziennikarka "Newsweeka" zniesmaczyła niektórych zdjęciem z tęczową flagą

Renata Kim z "Newsweeka" zrobiła sobie zdjęcie pod Pomnikiem Smoleńskim. • Facebook Renaty Kim

P

No jakie super śmieszne. pic.twitter.com/tDWo4CcncS — Marcin Makowski (@makowski_m) 13 maja 2018

Schody do nieba Opublikowany przez Renata Kim 12 maja 2018

Pani redaktor @RenataKim3 czekamy na "śmieszne" zdjęcie przy Ścianie Płaczu w Izraelu. Odwagi! pic.twitter.com/Moencq57T4 — Michał Górnicki (@michalgornicki) 13 maja 2018

rawicowe portale, publicyści oraz politycy zostali wyprowadzeni z równowagi po demonstracji Renaty Kim z "Newsweeka" pod pomnikiem smoleńskim. Dziennikarka wystąpiła z flagą w barwach tęczy i podpisała zdjęcie "Schody do nieba".– Nie będę przepraszać za tęczową flagę. Jest to symbol tolerancji i otwartości na różnorodność. Chodzę z nią na różne demonstracje. To nie była żadna prowokacja. Nie robiłam sobie kpin z nikogo i niczego – mówi Renata Kim w rozmowie z naTemat, zapytana przez nas o reakcje prawicowych mediów. Wpolityce.pl braci Karnowskich pisze "Obrzydliwe! Dziennikarka Newsweeka wyśmiewa Pomnik Smoleński". Portal Niezależna informuje o " żałosnej zagrywce w stylu totalnych ". "Do Rzeczy" przypomina, że to już kolejny z żartów z monumentu autorstwa Jerzego Kaliny . Zauważa, że choć dla dużej części internautów takie dowcipy są nie na miejscu, to wielu z nich uważa je za zabawne. Tweet podał dalej między innymiPublicysta Marcin Makowski skomentował wpis na Twitterze słowami "no jakie super śmieszne". Marketingowiec Michał Górnicki napisał w szeroko udostępnianym poście "czekamy na śmieszne zdjęcie przy Ścianie Płaczu w Izraelu. Jeden z internautów zapytał, czy stoi "na straży???!". Ta odpowiedziała "Wartości".Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej to dzieło rzeźbiarza Jerzego Kaliny . Upamiętnia ofiary katastrofy smoleńskiej, w której – jak informuje wPolityce.pl – "zginęła para prezydencka i 94 osoby". Pisaliśmy w naTemat, że jego ochrona może kosztować około ćwierć miliona złotych rocznie