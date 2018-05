Miarka się przebrała. Opozycja żąda zmiany "obrzydliwego technologa propagandy"

Politycy PO, Nowoczesnej i PSL domagają się zwolnienia dziennikarza Michała Rachonia. • Fot. Screen z YouTube'a / michalrachon

.@JanGrabiec: Nie wyobrażamy sobie, żeby pan Rachoń, który ewidentnie występuje w roli stronniczego rzecznika PiS-u i jest pozbawiony jakiejkolwiek wiarygodności, mógł nadal prowadzić program #Woronicza17.

TVP nie jest własnością PiS-u, a wszystkich Polaków. #TVPiS pic.twitter.com/aWQeFG1Hac — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) 14 maja 2018

zecznicy Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Polskiego Stronnictwa Ludowego żądają odwołania Michała Rachonia z funkcji prowadzącego programu "Woronicza 17" na antenie TVP Info. Jest to pokłosie sytuacji z niedzielnego wydania, w którym w ramach protestu posłowie opozycji opuścili studio, gdy zostali zapytani przez dziennikarza o sprawę Stanisława Gawłowskiego.– To co się wydarzyło w ostatni weekend wprzekracza wszelkie granice już nie tylko przyzwoitości, czy rzetelności dziennikarskiej, ale po prostu zwykłej ludzkiej uczciwości. Chcemy wyraźnie przeciwko temu zaprotestować i zażądać dokonania przez telewizję publiczną zmian – powiedziałz PO podczas konferencji prasowej w Sejmie, w której wzięli udział także Jakub Stefaniak z PSL oraz Adam Szłapka z Nowoczesnej.Grabiec oznajmił, że telewizja publiczna nie jest własnością rządzącej w Polsce partii. Po chwili odniósł się bezpośrednio do prowadzącego program. – Nie wyobrażamy sobie, żeby pan Rachoń, który występuje ewidentnie w roli rzecznika PiS-u i jest pozbawiony jakiejkolwiek wiarygodności mógł nadal prowadzić ten program i być gospodarzem programu, w którym występuje opozycja. Żądamy dokonania w tym zakresie zmian, żądamy tego, żeby zapisy ustawowe o równym dostępie do telewizji publicznej były przez zarząd telewizji stosowane – oznajmił rzecznik PO.Grabcowi wtórował rzecznik PSL Jakub Stefaniak, który powiedział, że TVP posługuje się manipulacją, aby przedstawić w złym świetle polityków opozycji. – Nie może być takiej sytuacji, że polityk jakiejkolwiek opcji jest atakowany, niedopuszczany do słowa przez rzecznika PiS-u, który czasowo podaje się za dziennikarza. Takich standardów nigdy wcześniej nie było. Wzywamy pana Jacka Kurskiego, zresztą byłego posła PiS do tego, żeby podjął pewną refleksję – powiedział o Rachoniu.Stefaniak dodał też, że zostaną podjęte odpowiednie kroki w tej sprawie. – Będziemy wnioskować do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o to, by unormować tę sytuację i wyciągać konsekwencje, bo nie można dopuścić do tego, żeby medium publiczne o dużym zasięgu było tubą propagandową rządu – oznajmił.Adam Szłapka zz kolei nazwał Michała Rachonia "obrzydliwym technologiem propagandy, który nie jest i nigdy nie był dziennikarzem", zwracając uwagę, że telewizja publiczna nie jest finansowana tylko z abonamentu, ale wspierana "miliardowym kredytem ze strony rządowej".Przypomnijmy, że w niedzielę w programie "Woronicza 17" Andrzej Halicki (PO), Adam Struzik (PSL) oraz Piotr Misiło (.N) mieli rozmawiać o "Marszu Wolności" , lecz prowadzący program Michał Rachoń nawet nie dopuścił ich do głosu na ten temat. Rozmowę od razu skierował na sprawęz PO i doniesienia o tym, że polityk wynajmuje swoje mieszkanie agencji towarzyskiej . Rachoń uporczywie pytał gości czy ten fakt jest oburzający. W pewnym momencie trzech polityków opozycji nie wytrzymało i razem wyszli ze studia.źródło: dziennik.pl