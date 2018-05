Borusewicz nie mógł odwiedzić grobu swojej żony. Policja nie wpuściła go na cmentarz

Policja nie wpuściła Bogdana Borusewicza na cmentarz w Gdańsku z powodu ekshumacji. • Fot. Screen z Facebooka / Rafa Lala

icemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz nie został wpuszczony w poniedziałek na cmentarz w Gdańsku. Wszystko z powodu zaplanowanej ekshumacji Arkadiusza Rybickiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej."Dziś o godzinie 15.30 nanie zostałem dopuszczony pod grób mojej śp. żony Aliny Pienkowskiej, gdzie jak co tydzień zamierzałem złożyć kwiaty i zapalić świeczkę" – napisał na swoim Facebooku. W innym poście przyznał, że "uczyniono to bezprawnie". Policja zagrodziła wicemarszałkowi Senatu drogę na gdański cmentarz Srebrzysko, gdzie o godz. 19 miała mieć miejsce ekshumacja Arkadiusza Rybickiego. Na miejscu była też siostra ofiary katastrofy smoleńskiej, która zapowiedziała złożenie protestu przeciw ekshumacji. Kilka dni temu senator Sławomir Rybicki w liście otwartym opisał swój spór z prokuraturą i zapowiedział podjęcie kroków prawnych wobec wszystkich osób odpowiedzialnych za decyzję o ekshumacji.W mediach społecznościowych pojawiło się wiele krytycznych komentarzy ludzi ze świata polityki w związku z wydarzeniami na cmentarzu w Gdańsku. "To gigantyczny skandal !!! , Bogdan Borusewicz , człowiek o ogromnych zasługach dla Polski ,nie został wpuszczony przez policję ,na grób swojej żony ,na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku .Bo Policja PIS,pilnuje ekshumacji Arama Rybickiego.Barbarzyńskie deptanie praw podstawowych!" (pisownia oryginalna) – napisał poseł PO Grzegorz Furgo.Michał Szczerba, poseł PO również nie krył swojego oburzenia. "Wielka podłość, obrzydliwość i nieprzyzwoitość dzieje się na cmentarzu Srebrzysko. Pomimo zdecydowanego sprzeciwu rodziny Arkadiusza Rybickiego, oczywistego naruszenia przepisów dot. ekshumacji, prokuratura realizuje partyjne zamówienie. Bądźmy z rodziną Arama" – możemy przeczytać.Przypomnijmy, że decyzje prokuratury o ekshumacjach spotkały się z mocnym sprzeciwem części rodzin ofiar. Krystyna Łuczak-Surówka, wdowa po oficerze BOR Jacku Surówce , w kwietniu tego roku w emocjonalnym wpisie odniosła się do jej zdaniem niezgodnej z prawem ekshumacji zwłok jej męża. "Polsko, gdzie jesteś? Gdzie serce twoje? Gdzie prawo i sprawiedliwość nie tylko z nazwy? Nie zapomnę Ci tego Polsko. Nigdy nie zapomnę Ci tego dzisiejszego świtu nad grobem, kiedy złamano moje prawa i serce. (...) Kościół katolicki nie stanął za swoimi owieczkami. Wam też tego nie zapomnę hierarchowie. Polityka okazała się ważniejsza" – napisała na Facebooku.