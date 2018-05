Radny z Gryfina zaatakował podczas manifestacji przechodnia... pizzą. Sąd nie miał dla niego litości

Radny Marek Brzeziński został ukarany grzywną za swój atak pizzą. • Fot. Screen z YouTube'a / Andrzej Kordylasiński

ieczęsto można usłyszeć o atakach z tego typu "bronią". Rok temu, w trakcie manifestacji "Łańcuch światła" w Gryfinie, radny Marek Brzeziński rozsmarował pizzę na twarzy przechodnia. W poniedziałek miejscowy Sąd Rejonowy wydał wyrok w tej sprawie. Brzeziński został ukarany grzywną w wysokości tysiąca złotych.– W niniejszej sprawie bezsporny był fakt, że oskarżonyw dniu 24 lipca 2017 roku ww trakcie odbywającej się demonstracji w obronie sądów naruszył nietykalność cielesną pokrzywdzonego Michała Słyża w ten sposób, że wyjął z opakowania niesioną przez niego pizzę, a następnie rozsmarował ją na twarzy – powiedziała sędzia Izabela Kołodzińska-Jordan. Dowodem w sprawie było nagranie z monitoringu.Marek Brzeziński, który w 2014 roku startował w wyborach z listy Platformy Obywatelskiej jako kandydat niezależny, podczas procesu przyznał się do zarzucanego mu czynu, choć tłumaczył, że była to jego reakcja na prowokacyjne zachowanie pokrzywdzonego.– Cieszy to, że sąd uznał, że nie było żadnego usprawiedliwienia wobec sprawcy. Sprawcy czynu dosyć obrzydliwego, co tu dużo mówić, popełnionego publicznie. W związku z tym są pewne wątpliwości co do wysokości kary, dlatego że taki czyn musi być napiętnowany, żeby kara oddziaływała nie tylko na osobę sprawcy, ale także społecznie – powiedział obrońca poszkodowanego, adwokat Igor Frydrykiewicz. Wyrok nie jest prawomocny.źródło: radioszczecin.pl