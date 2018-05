Kolejny kłopot dla fanów Airbnb. Władze Madrytu wprowadzają ograniczenia dla wynajmujących mieszkania turystom

Władze Madrytu chcą wprowadzić ograniczenia dla właścicieli mieszkań wynajmowanych turystom. • Fot. Rafał Mic / Agencja Gazeta

eszcze do niedawna można było poszukać taniego mieszkana do wynajęcia w centrum Madrytu i w takim miejscu spędzić kilka dni, zamiast szukać wolnego pokoju w hotelu. Władze stolicy Hiszpanii planują jednak wprowadzić przepisy, które skutecznie zakończą ten proceder. Stracą ci, którzy w podróży korzystają z aplikacji Airbnb.Wyglada na to, że kończy się czas względnie taniej turystyki w Madrycie . Władze miasta planują wprowadzić przepisy, które w znacznym stopniu wpłyną na koszty wynajmu kwatery w stolicy Madrytu. Dziś wiele mieszkań jest wynajmowanych praktycznie przez cały rok jako względnie tanie i wygodne lokum dla turystów. Wkrótce ma się to zmienić i właściciel mieszkania nie będzie mógł odnajmowaćmieszkania na dłużej niż 90 dni w roku.Nowe regulacje mają na celu zapobieganie przekształcanie całych budynków na nieformalne hotele. Z tą plagą walczyły wcześniej już takie miasta, jak Walencja i Barcelona , gdzie nakładane są wysokie grzywny na właścicieli nielicencjonowanychNa zmianach ucierpią przede wszystkim ci, którzy mieszkania wynajmują przez aplikację. To najpopularniejsze na świecie rozwiązanie tego typu – dzięki aplikacji można w prosty sposób wyszukać mieszkanie do wynajęcia na krótki termin w interesującej nas lokalizacji.źródło: thelocal.es