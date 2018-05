Kaja Godek "zwalnia" z pracy w Sejmie. Chodzi o autorki opinii o projekcie "Zatrzymaj aborcję"

Kaja Godek wzywa do zwolnienia pracownic z Biura Analiz Sejmowych. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

aja Godek znowu wytoczyła ciężkie działa. Wezwała na Twitterze do podpisywania petycji w sprawie zwolnienia Izabeli Bień oraz Justyny Osieckiej-Chojnackiej. Prawniczki z Biura Analiz Sejmowych wydały ostatnio krytyczną opinię o projekcie ustawy "Zatrzymaj aborcję", który znosi możliwość przerwania ciąży ze względu na ciężkie wady płodu."Niezabite dzieci to wysokie koszty i katastrofa społeczna? Zwalniamy z Biura Analiz Sejmowych autorki skandalicznej opinii o #ZatrzymajAborcję!!!" – napisała na swoim Twitterze, dodając do swojego postu hashtagi #eugenika, #hitler, #nazizm i #aborcja. Szefowa Fundacji Życie i Rodzina zamieściła także link do petycji, choć ten nie działa. Wchodząc na jego stronę możemy przeczytać uzasadnienie, dlaczego Izabela Bień, specjalista ds. oceny skutków regulacji i Justyna Osiecka-Chojnacka, specjalista ds. społecznych, powinny być zwolnione z Biura Analiz Sejmowych."Nawiązują do eugeniki traktując zakaz zabijania osób niepełnosprawnych jako niekorzystny dla finansów publicznych i rodzący daleko idące negatywne skutki społeczne. Jest to retoryka, którą stosowano w haniebnej Akcji T4 w nazistowskich Niemczech do uzasadnienia masowych mordów na chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie. (…) Żądam, aby Izabela Bień i Justyna Osiecka-Chojnacka zostały odwołane z pełnionych funkcji wjako osoby niekompetentne, stronnicze i promujące eugenikę - pseudonaukę, na którą nie może być miejsca w nowoczesnym państwie" – czytamy w petycji.Przypomnijmy, że Biuro Analiz Sejmowych wydało ostatnio opinię , w której wyraźnie zaznaczyło, że przyjęcie projektu "Zatrzymaj aborcję" przez PiS będzie mocno nierozważnym krokiem. "Może stymulować proceder nielegalnych aborcji, którego skala nie jest w Polsce w wiarygodny sposób badana" – napisano. Co więcej, prawnicy zwracają uwagę też na to, że może pociągnąć za sobą większe wydatki na opiekę nad ciężarnymi oraz ciężko chorymi noworodkami. Zdaniem BAS, jeżeli rząd zdecyduje się na zaakceptowanie zmian w prawie o aborcji, to istnieje ryzyko, że dojdzie również do głębokiego podziału w społeczeństwie. Dla partii rządzącej ta analiza może być wygodną furtką, by wycofać się z poparcia dla dokumentu.