Morawiecki znowu mówił o historii. Po słowach o zniszczeniach Węgier w trakcie II wojny światowej spadły na niego gromy

Mateusz Morawiecki gościł dziś premiera Węgier Victora Orbana. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Wszytki jest możliwe.

Bezdomni rozdający auta

P.Jaki popierający in vitro

Firmy gotowe płacić większe podatki

Myślący Morawiecki.

Takie rzeczy są możliwe. Nikt tego jeszcze nie widział, ale podobno to prawda

Ciekawe czy na spotkaniu z premierem Japonii, Włoch, Hiszpanii tez by próbował mówić o wspólnych cierpieniach wojennych? — JarGo! (@jgorzko) 14 maja 2018

Po numerze z "preparators" i bukietem dla NSZ jest jasne, że nazywanie tego człowieka historykiem to nadużycie. — Don Imba (@don_imba) 14 maja 2018

remier Morawiecki często, jak na historyka przystało, w swoich przemówieniach robi wtręty historyczne. Nie inaczej było dziś, gdy przemawiał na wspólnej konferencji z premierem Węgier Victorem Orbanem. Przypomniał, że oba kraje wiele wycierpiały w trakcie pierwszej i drugiej wojny światowej. Internauci pytają, kto uczył premiera historii?obok tego, że jest ekonomistą i byłym prezesem banku, to z wykształcenia jest też historykiem. Jednak wiele osób zauważa, że dla partykularnych interesów partyjnych zdarza mu się zapominać o niewygodnych faktach historycznych. Tak było na przykład wówczas, gdy wychwalał żołnierzy Świętokrzyskiej Brygady Narodowych Sił Zbrojnych jako tych, którzy walczyli z nadchodzącą ze wschodu ideą komunizmu, niesioną na radzieckich bagnetach żołnierzy wchodzących do Polski. Premier jakby zapomniał, że w ocenie wielu historyków żołnierze brygady byli kolaborantami, którzy w końcowym okresie wojny walczyli z komunizmem ramię w ramię z żołnierzami Wehrmachtu i SS.W poniedziałek podczas wspólnej konferencji prasowej z Victorem Orbanem premier znów odniósł się do komunizmu i ogromnych zniszczeń, jakie przyniosła Polsce i Węgrom druga wojna światowa. Internauci zdziwieni, niektórzy wręcz oburzeni pytają, kto premiera uczył historii, skoro nie wie, że Węgry stały po przeciwnej stronie barykady i ich żołnierze walczyli razem z niemieckimi czy rumuńskimi na wielu frontach Europy.Premier Morawiecki tłumaczył, dlaczego nasi zachodni partnerzy często nie rozumieją Polski i Węgier. – Oni mieli to szczęście, że nie przeżyli komunizmu, a ich wcześniejsze dzieje były bardziej szczęśliwe. Nie przeżyli, jak my pierwszej i drugiej wojny światowej, nie były one tak dewastujące jak dla Węgier i dla Polski – mówił na konferencji premier.Internauci trochę chyba na wyrost pytają, kto premiera uczył historii przypominając szefowi rządu, że przecież Węgry kolaborowały z Niemcami. Premier nie powiedział niczego, co by nie było zgodne z prawdą historyczną. Faktem jest, że przez pierwsze lata II wojny światowej życie Węgrów w niczym nie przypominało życia Polaków w okupowanym kraju. Węgierskie wojska brały udział w wyprawie na, węgierscy żołnierze zamykali kordon wokół powstańczej Warszawy w 1944, choć trzeba przyznać, że niechętnie i nader nieskutecznie.Jednak to, po której stronie kraj Victora Orbana opowiedział się na początku wojny nie zmienia faktu, że Węgry też ucierpiały w trakcie działań wojennych. Armia Czerwona traktowała Węgrów jako wrogów, co wyraźnie widać było podczas zajmowania Budapesztu. Była to jedna z najbardziej zawziętych i krwawych bitew II wojny światowej, przez historyków porównywana nawet ze Stalingradem czy zdobywaniem Berlina. Zginęły dziesiątki tysięcy ludzi, znaczna część miasta została zniszczona, a czerwonoarmiści po zajęciu miast dopuszczali się licznych grabieży i gwałtów. Ocenia się, że tylko w Budapeszcie żołnierze radzieccy zgwałcili nawet 100 tysięcy dziewcząt i kobiet.Premier nie pomylił się mówiąc o dużych stratach. Problem w tym, że postawił znak równości między cierpieniami Polaków przez prawie 6 lat okupacji i zniszczeniami, jakie miały miejsce na terenach Węgier zajmowanych przez wojska