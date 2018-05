"Super Express" dotarł do lokatorki Gawłowskiego. Jej słowa raczej mu nie przypadną do gustu

Stanisław Gawłowski ma coraz większe kłopoty. • Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta

dnalazła się kobieta, która wynajmowała mieszkanie od posła PO Stanisława Gawłowskiego. Będącego za kratkami polityka ucieszyć może tylko jedno: stanowczo potwierdziła, że Gawłowski nie wiedział, co się działo w mieszkaniu. – Nie prowadziłam agencji towarzyskiej, to był sponsoring. Właścicielowi mieszkania o swojej działalności nie mówiłam – tłumaczyła w "Super Expressie".– Zapraszałam do mieszkania mężczyzn, którzy dawali miza to, że uprawiałam z nimi seks – podkreśliła kobieta. Jednocześnie według "SE" kilkakrotnie zaznaczyła, że właściciel lokalu mógł nie wiedzieć, co się w nim dzieje.Sam Gawłowski wczoraj wydał oświadczenie. "Umowa najmu została zawarta ponad 2 lata temu z kobietą w średnim wieku, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych. Kategorycznie stwierdzam, że nie miałem żadnej wiedzy o tym, aby w wynajmowanymświadczone były przez najemcę usługi wątpliwie moralne. Nie miałem żadnych sygnałów i informacji o tym, że w wynajmowanym mieszkaniu dochodzi do jakichkolwiek nieprawidłowości. W celu transparentności podjąłem decyzję o natychmiastowym rozwiązaniu umowy z najemcą" – pisał w nim.Pierwsze informacje o tym, co się mogło dziać w mieszkaniu Gawłowskiego , pojawiły się już w poniedziałek. Szybko pojawiły się jednak kontrowersje dotyczące dziennikarzy Radia Szczecin, którzy nagłośnili sprawę . Internauci szybko wychwycili fakt, że jeden z nich jest kuzynem radnego PiS ze Szczecina, pisze dla "Gazety Polskiej Codziennie" i szczególnie w swoich artykułach pochyla się właśnie nadSam Gawłowski jest w areszcie. Prokuratura postawiła mu pięć zarzutów, w tym trzy o charakterze korupcyjnym. Nie brakuje jednak głosów, że cała sprawa jest polityczna źródło: se.pl