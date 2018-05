"Stop szaleństwu. Bierzecie udział w barbarzyńskim czynie". Protest w trakcie ekshumacji Arkadiusza Rybickiego

Rodzina i znajomi Arkadiusza Rybickiego protestowali przeciwko jego ekshumacji w Gdańsku. • Facebook/Radomir Szumełda

piorny serial na grobach trwa. Ekshumacje smoleńskie wbrew woli najbliższych stały się już tradycją rządów Prawa i Sprawiedliwości. W poniedziałek wieczorem na gdańskim cmentarzu Srebrzysko miało dojść do ekshumacji Arkadiusza Rybickiego. Przeciwko niej protestowała rodzina i znajomi zmarłego.Wśród protestujących byli przedstawiciele legendarnego Ruchu Młodej Polski, między innymi, Jacek Taylor, oraz prezydenci Sopotu i Gdańska. Towarzyszyły im transparenty z napisami "Stop szaleństwu, zatrzymać ekshumacje", "Złoczyńcy".– Miejmy nadzieję, że dzień osądu tych barbarzyńskich praktyk nie przyjdzie późno – mówił Hall. – Bierzecie udział w barbarzyńskim czynie – zwrócił się Karnowski do policjantów i prokuratorów. Protest zakończyło odśpiewanie hymnu państwowego. Na grobieprzed ekshumacją położono tabliczkę z napisem "Rodziny mówią nie!". Grób otoczył kordon policjantów i funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej.Przy okazji ekshumacji Arkadiusza Rybickiego na cmentarz nie został wpuszczony Bogdan Borusewicz . Wicemarszałek Senatu chciał odwiedzić grób żony Aliny Pienkowskiej. Policja zagrodziła mu drogę na gdański cmentarz Srebrzysko, gdzie o godz. 19 miała mieć miejsce ekshumacja.Ekshumacje smoleńskie są często przeprowadzane wbrew woli najbliższych. "Mam nadzieję, że zobaczę Ziobrę przed Trybunałem Stanu" – napisał we wstrząsającym wpisie na Facebooku Paweł Deresz . O tym, jak władza PiS naruszyła spokój jej zmarłego ojca, opowiedziała też w poruszającej rozmowie Izabella Sariusz-Skąpska źródło: rmf24.pl