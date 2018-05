Nowe informacje o stanie zdrowia Ireny Santor. Legendarna piosenkarka wyszła ze szpitala

Irena Santor wyszła ze szpitala. • fot. Michał Grocholski/Agencja Gazeta

rena Santor czuje się dobrze i wyszła już ze szpitala – informuje "Fakt". Artystka trafiła do niego z powodu gorszego samopoczucia na początku maja. Podejrzewano udar, ale było to przemęczenie. – Nie martwcie się o mnie! – apeluje piosenkarka.W poniedziałek media obiegła niepokojąca wiadomość, żeprzebywa w szpitalu. U 83-letniej piosenkarki podejrzewano udar, miała mieć problemy z mową. Jednak niepokojące doniesienia zdementowała menedżerka artystki. – Pani Irena chwilowo przebywa w szpitalu i niebawem wychodzi. Nic niepokojącego się nie dzieje – wyjaśniła Grażyna Miczka.Okazało się jednak, że 83-letnia dama polskiej estrady była przemęczona, gdyż codziennie jeździła w odwiedziny do chorego partnera, Zbigniewa Korpolewskiego . Wybranek artystki przechodził w szpitalu rekonwalescencję po operacji serca.źródło: " Fakt