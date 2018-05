Sensacyjne doniesienia w sprawie śmierci Igora Stachowiaka. Lekarz miał tuszować jego tortury

Lekarz miał tuszować tortury Igora Stachowiaka, donosi "Fakt". • fot. Tomasz Pietrzyk/Agencja Gazeta

M

ijają dwa lata od śmierci Igora Stachowiak na komisariacie we Wrocławiu. "Fakt" dotarł do szczegółów śledztwa. Według zeznań jednego z policjantów, szef podstacji pogotowia we Wrocławiu, które przyjechało do konającego Stachowiaka, miał przyznać się do tuszowania sprawy.Gdy karetka przyjechała do, ten nie oddychał. Natychmiast rozpoczęto reanimację. W protokole zgonu zapisano "Inne określone skutki działania czynników zewnętrznych, ostra niewydolność oddechowa, ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa, brak możliwości ustalenia wyjściowej przyczyny zgonu".Ślad przyznania się przez lekarza do tuszowania tortur ma widnieć w prokuratorskich aktach, do których dotarł tabloid. Do odkrycia doszło przypadkowo.został zatrzymany przez. Miał być tym oburzony. "Powiedział między innymi, że on pomaga nam tuszować sprawę Igora, który zmarł na komisariacie, a my go zatrzymujemy" – napisał w notatniku sierżant. Kilka miesięcy później lekarz i policjanci zostali przesłuchani. Sierżant powtórzył to, co napisał. Doktor miał wyprzeć się swoich rzekomych słów. Igor Stachowiak zmarł we wrocławskim komisariacie latem 2016 roku po torturowaniu go paralizatorem w toalecie. Stanowiska stracili wtedy komendant wojewódzki policji Arkadiusz Golanowski, jego zastępca Piotr Niziołek, komendant miejski Dariusz Kokonarczyk i Arkadiusz Małecki, który był komendantem miejskim w dniu śmierci Igora Stachowiaka.źródło: " Fakt