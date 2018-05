Tajemniczy gość Jarosława Kaczyńskiego. Jako jedyny odwiedza go codziennie w szpitalu

Jarosław Kaczyński obecnie nie jest w stanie poruszać się samodzielnie, bo cierpi na ból kolana. • fot. Jakub Porzycki/Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

rezes PiS jest wściekły z powodu własnej niedyspozycji. Nie życzy sobie grupowych pielgrzymek. Przyjmuje tylko najbardziej zaufanych współpracowników. Kim jest człowiek, który odwiedza lidera prawicy codziennie w szpitalu? Pisze o nim "Fakt".jest jednocześnie kierowcą, asystentem, ochroniarzem i zaufaną osobą. Często odbiera telefon Kaczyńskiego. Jego znajomość z prezesem PiS trwa już kilkanaście lat. Na partyjnym etacie ma zarabiać 4,6 tys. zł. Innych polityków PiS lider prawicy wzywa do szpitala znacznie rzadziej. Tylko dwa razy był naMateusz Morawiecki, a raz – Zbigniew Ziobro. W ostatni piątek gośćmi Kaczyńskiego byli Jarosław Gowin i Piotr Gliński.przebywa w szpitalu przy ul. Szaserów od kilkunastu dni. Wszystko przez to, że zbyt długo zwlekał z leczeniem kolana. Przyznał to Adam Bielan , który powiedział, że prezes Prawa i Sprawiedliwości zostanie wyłączony z czynnej polityki na około dwa tygodnie.W ostatnich tygodniach Kaczyńskiemu miał towarzyszyć tak silny ból kolana, że uniemożliwiał mu poruszanie się o własnych siłach. Bielan w rozmowie z tygodnikiem "Wprost" powiedział, że problemy zdrowotne lidera prawicy nasiliły się w ostatnich latach. Ocenia to jako element przykrej gry politycznej.źródło: " Fakt