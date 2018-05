Ujawniono, na co teraz wyda pieniądze Polska Fundacja Narodowa. Chce pomóc wystawić Niemcom rachunek za wojnę

Polska Fundacja Narodowa ma promować Jana Pawła II i generała Kuklińskiego. • fot. Kuba Atys/Agencja Gazeta

olska Fundacja Narodowa nie ustaje w wysiłkach wypromowania Polski na świecie. Najnowsze działania to album o Janie Pawle II, który ma być rozsyłany po świecie. PFN wyda na to prawie 300 tys. zł. Ale to nie wszystko. Fundacja liczy bowiem polskie straty wojenne, będzie też promować w kongresie USA generała Ryszarda Kuklińskiego.Fundacja włączyła się w oszacowanie, ile Polska straciła w wyniku wojny. Raport ma posłużyć do wystawienia Niemcom rachunku za. Jest już gotowy w 30 proc. Fundacja finansuje prace zespołu szacującego straty – powiedzieli założyciel Reduty Dobrego Imienia Maciej Świrski i Cezary Jurkiewicz z PFN tygodnikowi "Sieci" " to z kolei album na 100-lecie niepodległości Polski. Ma 200 stron i zostanie wydany na kredowym papierze. Ukaże się w trzech wersjach: polskiej, angielskiej i włoskiej. Dziennik zapytał PFN o konkretnych adresatów przesyłek, ale fundacja odpowiedzi nie udzieliła. Podała jedynie: Komisję Episkopatu Polski, premiera Mateusza Morawieckiego, prezydenta Andrzeja Dudę i "przedstawicielstwa dyplomatycznych w Polsce i przedstawicielstwa dyplomatycznych RP na świecie" oraz dyplomatów Watykanu.PFN ma też promować generała. Planowana jest duża konferencja "w sercu amerykańskiej polityki, najprawdopodobniej na Kapitolu", a także wystawa objazdowa.Na konciejest prawie 200 mln zł, które przekazały jej największe państwowe spółki . Docelowo fundacja ma dysponować majątkiem o wartości pół miliarda złotych. Ostatnio głośno było o rejsie Mateusza Kusznierewicza, który miał kosztować 20 mln zł. Ostatecznie PFN wycofała się z projektu źródło: " Gazeta Wyborcza