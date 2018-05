Wojewoda łódzki został zapytany, czy odda na Caritas swoją nagrodę. Szczera odpowiedź zwala z nóg

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau nie przekazał swojej nagrody na Caritas. Z odpowiedzi na zapytanie posła Cezarego Tomczyka wynika, że nie zamierza tego zrobić. • Fot. Marcin Stępień / Agencja Gazeta

Pytanie o nagrody i odpowiedź Wojewody Łódzkiego Pana Zbigniewa Rau, który nie zamierza oddać nagrody na Caritas mimo, że pracuje w randze Sekretarza Stanu. @Kontakt__24 @SasinJacek pic.twitter.com/uKtxiRSvxg — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) 14 maja 2018

ziś mija termin przekazania przez polityków PiS tak zwanych nagród na Caritas, a który nagrodzony tego nie zrobi, ten może liczyć się z konsekwencjami. Poseł PO Cezary Tomczyk natomiast uważa, że wojewodowie są urzędnikami w randze sekretarza stanu, więc też powinni przekazać nagrody. Innego zdania jest wojewoda łódzki Zbigniew Rau.O północy mija termin, w którym należało przekazać pieniądze na Caritas wyznał dziś w programie "Jeden na jeden", że który minister nie odda "nagrody", ten musi liczyć się w przyszłości z konsekwencjami. On sam wziął 20 tysięcy kredytu i sprzedał samochód, żeby tylko wypełnić polecenie Jarosława Kaczyńskiego . To właśnie prezes Prawa i Sprawiedliwości obserwując spadające notowania w sondażach uznał, że ministrowie i wiceministrowie muszą oddać tak zwane nagrody.Posełjednak przytomnie zauważył, że wojewodowie oficjalnie są urzędnikami w randze sekretarza stanu, czyli takiej samej, jak wiceminister. A skoro tak, to zdaniem posła Platformy Obywatelskiej wojewodowie także powinni oddać pieniądze wypłacane im w ramach nagród. Mowa jest o kwocie ponad pół miliona złotych wypłaconej wojewodom i ich zastępcom. SamZbigniew Rau w zeszłym roku dostał dodatkowo 15 tysięcy złotych brutto.Tomczyk wysłał więc pismo do wojewody z pytaniem, czy przekazał juz nagrodę na Caritas i czy w związku z tym zamierza skorzystać z możliwości odliczenia tej kwoty od podatku. Rau w odpowiedzi oznajmił, że pieniędzy na Caritas nie przekazał. A właściwie to napisał po prostu "nie". Odpowiedź na drugie pytanie uznał za bezzasadną.