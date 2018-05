Kuba Wojewódzki i Renata Kaczoruk rozstali się? W celebryckim światku huczy od plotek

Kuba Wojewódzki i Renata Kaczoruk już nie są razem? • fot. Jakub Porzycki i Grzegorz Celejewski/Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

K

uba Wojewódzki i 23 lata od niego młodsza Renata Kaczoruk rozstali się – donosi portal Pudelek. Gorąca plotka miała rozgrzać kulisy ostatniego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Podobno cały Polsat aż huczy, że to koniec słynnej pary.– Związek Renaty i Kuby to pieśń przeszłości. Rozstali się niedawno, a Kaczoruk chce teraz robić karierę solo – twierdzi źródło portalu. Serwis poprosił też o komentarz Kaczoruk. Ta jednak przez swojego menedżera poinformowała, że nie będzie komentować swojego życia prywatnego.Informacje te mogą dziwić, gdyż niedawno Wojewódzki wdał się w głośną sprzeczkę z, której tematem była właśnie Renata Kaczoruk. Gwiazdor TVN groził, że ujawni SMS-y od Rozenek . Twierdził, że były one dwuznaczne, a małżonka Radosława Majdana miała wówczas wiedzieć, że Wojewódzki jest w związku.Rozenek w odpowiedzi zasugerowała, by ujawnił także swoją część wiadomości do niej . A cała internetowa sprzeczka zaczęła się od krytycznych słów Małgorzaty Rozenek pod adresem wybranki Wojewódzkiego, czego on sam nie pozostawił bez odpowiedzi.źródło: Pudelek