Taki to pożyje. Według szacunkowych wyliczeń ojciec Rydzyk dostał już 76 mln złotych ze spółek Skarbu Państwa

Różne fundacje i przedsiębiorstwa Tadeusza Rydzyka otrzymały już około 76 mln złotych dotacji ze skarbu państwa. • Fot. Michał Łepecki / Agencja Gazeta

O

jciec Rydzyk zapewnia, że on sam nie dostał złotówki ze Skarbu Państwa, a jego fundacje dostają tyle, co kot napłakał. Tyle mówi on sam, a jak widzą to inni? Według szacunkowych wyliczeń fundacja Lux Veritatis i inne organizacje zależne od redemptorysty otrzymały już około 76 mln złotych.Według Telewizji Trwam ojciecnie dostał nigdy nawet złotówki ze Skarbu Państwa. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", rzeczywiście jest to prawda, ale nie cała. Obywatel Tadeusz Rydzyk istotnie nie brał pieniędzy, ale ojciec redemptorysta i szef fundacji Lux Veritatis dotacje dostawał. Ojciec Tadeusz Rydzyk twierdzi również, że Lux Veritatis z publicznych pieniędzy dostawało, tyle co kot napłakał. Nie jest to prawdą, chyb że byłby to naprawdę duży kot. Fundacje czy szkoły zależne od Tadeusza Rydzyka dostały łącznie około 76 mln złotych, i to według ostrożnych szacunków.Prawie 60 mln złotych poszło na geotermię w Toruniu, projekt współfinansowany przez. Pieniądze na odwierty przyznano jeszcze za czasów rządów koalicji PiS-Samoobrona-LPR. Potem rząd PO-PSL wycofał się z tego projektu, ale po ponownym zdobyciu władzy przez PiS pieniądze znów popłynęły szerokim strumieniem. Oprócz tego ojciec Rydzyk dostawał pieniądze na swoją wyższą uczelnię, a także na różne akcje społeczne, na przykład resort sprawiedliwości przyznał 641 tys. zł na "przeciwdziałanie przyczynom przestępczości", m.in. na kampanię "Piłeś – nie jedź".– Mimo że PiS rządzi, wcale nam nie jest łatwiej. Nigdy się tego nie spodziewałem. Dlatego mam zaufanie bardzo ograniczone – mówił w lutym o rządachojciec Tadeusz Rydzyk. Ile redemptorysta musiałby dostać ze Skarbu Państwa, żeby było mu łatwiej?źródło: "Gazeta Wyborcza"