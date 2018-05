Ukraiński konsul wzywał do odebrania Polsce terytorium. "Bycie faszystą to zaszczyt"

Ukraiński konsul Wasilij Maruszczync wzywał do odebrania Polsce terytorium. Został już odwołany - podaje RMF FM. • Fot. Screen/YouTube/Anatolij Szarij

asilij Maruszczync to ukraiński konsul w Hamburgu. Wzywał do odebrania Polsce jej wschodnich terenów. Wychwalał też na Facebooku nazistów. Według informacji, które podaje RMF FM, został już odwołany przez ukraińskie MSZ. Wszczęto także postępowanie dyscyplinarne wobec niego.Na profiluregularnie pojawiały się bulwersujące wpisy. Wzywał do zmiany granic Polski . Zamieszczał też treści sławiące nazistowskie SS, pisał, że "być faszystą to zaszczyt". Pozował w hełmie. Pojawiały się posty antysemickie, antyromskie i antywęgierskie. Jego profil mogą oglądać tylko niektórzy użytkownicy Facebooka, dla wielu jest zamknięty.Sprawę ujawnił na swoim kanale na YouTube bloger. Zdaniem Szarija, ukraińskie MSZ wiedziało o wygłaszanych poglądach swojego konsula od lat.W filmie zamieszczonym w serwisie YouTube Szarij jasno mówi, co myśli o stanie ukraińskiego państwa na podstawie powyższych doniesień. – To jest bardzo przydatne wideo do tego, by zrozumieć, jak bardzo na dnie znalazło się dzisiejsze państwo ukraińskie – komentuje.źródło: RMF FM