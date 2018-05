Nowy rekord obłudy Patryka Jakiego. Bezlitośnie obnażono, ile warta jest jego obietnica walki ze smogiem

Patryk Jaki zapowiada walkę ze smogiem. • fot. Roman Rogalski/Agencja Gazeta

W

Nowy rekord obłudy: obiecywać w Warszawie działania anty-smogowe i głosować w Sejmie PRZECIWKO ustawie anty-smogowej. Tak jak zrobił minister-poseł Patryk Jaki pic.twitter.com/U2BlzrrIQq — Instytut Obywatelski (@IObywatelski) 15 maja 2018

Dziś pierwsza cześć planu antysmogowego. Jutro i w piątek kolejne. #Jaki2018 pic.twitter.com/kAZcBaaavN — Patryk Jaki (@PatrykJaki) 15 maja 2018

alka o zwycięstwo w wyborach samorządowych w najważniejszym pojedynku toczy się w najlepsze. Trwa wyścig na polityczne obietnice. Obowiązuje oczywiście wolnoamerykanka. W szastaniu słowami bez pokrycia króluje Patryk Jaki. Instytut Obywatelski opublikował na Twitterze wpis, który jasno pokazuje, ile warte są jego slogany o walce o czyste powietrze w stolicy."Nowy rekord obłudy: obiecywać w Warszawie działania anty-smogowe i głosować w Sejmie PRZECIWKO ustawie. Tak jak zrobił minister-poseł" – napisał na Twitterze Instytut Obywatelski, think tank polityczny. Dołączył do wpisu screeny, które pokazują, jak głosował Patryk Jaki. Wpis został zamieszczony nie bez powodu, bo kandydat Prawa i Sprawiedliwości właśnie złożył swą kolejną obietnicę wyborczą.– Będą bony na wymianę pieców – zapowiedział właśnie Patryk Jaki i obiecał walkę ze Kandydat zjednoczonej prawicy obiecał , że jeśli tylko zostanie prezydentem Warszawy, to zlikwiduje wszystkie "" w mieście w ciągu pierwszego roku swoich rządów. Jaki opublikował też na Twitterze pierwszą część swojego planu antysmogowego. Kolejne mają pojawić się, jak zapewnia, w najbliższych dniach.Przypomnijmy, wcześniej obiecywał warszawiakom darmową komunikację miejską. Nie do końca wiedział jednak, ile kosztują bilety ZTM w stolicy