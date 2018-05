To on został pobity podczas pikiety pod Sejmem. Maciej Bajkowski stoi na czele nowej "opozycji chodnikowej"

Pobity pod Sejmem Maciej Bajkowski należy do stowarzyszenia Obywatele Solidarnie w Akcji • Fot: Maciej Bajkowski/Facebook

Maciej Bajkowski w ramach tzw. chodnikowej opozycji działa od grudnia 2016 roku • Fot: Maciej Bajkowski/Facebook

eden z liderów tzw. opozycji chodnikowej Maciej Bajkowski stał się ostatnio ofiarą napadu. Stracił dwa przednie zęby i saszetkę z pieniędzmi. Aktywista w nocy z niedzieli na poniedziałek brał udział w pikiecie przed Sejmem w obronie konstytucji. – Ja mam takie same prawa w tym kraju jak Jarosław Kaczyński. Prezesa PiS pilnuje się tak szczelnie żeby nawet moje jedno słowo do niego nie dotarło. A mnie się pozwala okraść i pobić na legalnym zgromadzeniu publicznym. To znaczy, że coś jest nie halo – mówi w rozmowie z naTemat Bajkowski. Maciej Bajkowski : Policja ustaliła, że nic nie wie. Ja złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Zrobiłem obdukcję. Mam juz panią mecenas, która będzie mnie reprezentowała pro bono. Składamy wnioski o zabezpieczenie zapisu z monitoringu itd. Natomiast ewidentnie zabrakło tego jednego przysłowiowego policjanta na rogu ulicy, który swoją obecnością mógłby odstraszać potencjalnych przestępców.Ja mam takie same prawa w tym kraju jak Jarosław Kaczyński. Prezesa PiS pilnuje się tak szczelnie żeby nawet moje jedno słowo do niego nie dotarło. A mnie się pozwala okraść i pobić na legalnym zgromadzeniu publicznym. To znaczy, że coś jest nie halo. Z drugiej strony rozumiem, że policja nie jest w stanie mnie obronić przed taką napaścią, ale napastnik nie powinien móc uciec z miejsca przestępstwa.Zastanawiam się tylko, czy policjanci poszli spać gdzieś w kącie z własnej nieprzymuszonej woli, czy polecono im to zrobić. Jeżeli z okolic pikiety "ginie” radiowóz, który zawsze tu stoi, to jest to zaproszenie dla okolicznych lumpów.Od 16 grudnia 2016 roku prowadzimy na Wiejskiej pikietę. To że media o tym nie informują to nie jest nasz problem. Naprawdę działamy dość prężnie choć jest nas stosunkowo mało.To jest pikieta w obronie Konstytucji, wolności słowa, sądów. W statucie stowarzyszenia mamy zapisane wspomaganie wszelkich ruchów prodemokratycznych i wolnościowych.– Historia opozycji chodnikowej jest dość zawiła. Wywodzimy się z istniejącego kiedyś Komitetu Obrony Demokracji Przeciw PiS. Jesteśmy wyrzutkami z KOD-u, czyli ludźmi, którzy nie zgadzali się z ówczesną linią polityczną tej organizacji. Głosiła ona, że z PiS nie walczymy tylko bronimy demokracji. My uznaliśmy, że nie da się obronić demokracji bez walki z tymi, którzy ją gwałcą. Zostaliśmy za to wyrzuceni z KOD.Osobiście wyleciałem stamtąd po 24 godzinach. Stworzyliśmy najpierw grupę na FB, potem ta grupa ujawniła się pod Kancelarią Premiera 10 marca 2017 roku. Od tej pory jesteśmy na ulicy. W tym samym czasie Paweł Kasprzak z garstką kolegów zaczął organizować tzw. kontrmiesięcznice na Krakowskim Przedmieściu. Nasze grupy były więc tożsame od samego początku, potem się dzieliły, mnożyły. W tej chwili pozostali i działają Obywatele RP , Obywatele Solidarnie w Akcji (OSA) i Stowarzyszenie Tama. Różnie bywało jeśli chodzi o współpracę bo wszyscy mamy rogate charaktery. Jak w każdym zbiorze samców i samic Alfa dochodzi do różnych tarć, scysji, czasami sobie skaczemy do oczu. Ale jak pokazał dzień mojego pobicia w razie jakiegoś zagrożenia potrafimy się zjednoczyć i kłótnie idą w odstawkę. Dlatego wygraliśmy na Krakowskim Przedmieściu, bo pomimo tego że byliśmy na siebie poobrażani, staliśmy tam i otaczaliśmy Kaczyńskiego tak długo aż się wycofał. Osobiście walczę z PiS od 2014 roku, robiłem to na początku w internecie, potem na ulicy. Wcześniej nie interesowałem się polityką.