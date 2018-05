Najseksowniejsza babcia świata wystąpiła w "Dzień Dobry TVN". Zdradziła sekret młodego wyglądu

Gina Stewart samotnie wychowuje 4-letnią córkę, ale ma też wnuczkę. • Fot. Instagram.com/@strawberriesandcream1

Bartosz Świderski

ina Stewart to 48-letnia Australijka, która została okrzyknięta najseksowniejszą babcią na świecie. O tym, co robi, by wyglądać tak młodo i jak wygląda jej codzienne życie, opowiedziała w "Dzień Dobry TVN". Jak zapewnia, miała tylko jedną operację plastyczną w życiu. 10 lat temu powiększyła sobie piersi.ma 75 tys. fanów na Instagramie, gdzie zamieszcza roznegliżowane zdjęcia. Na zdecydowanej większości eksponuje wydatny biust będący efektem działania chirurgii plastycznej. W komentarzach dodaje dużo serduszek. Stewart powiedziała dziennikarzowi TVN, że zdrowo odżywia się dopiero od dwóch lat. Twierdzi, że nie zrobiła korekty twarzy i nie używa botoksu. Stosuje natomiast triki w makijażu: powiększa sobie usta konturówką. Używa olejku różanego i kokosowego.Ma czwórkę dzieci: trójka jest dorosła – w wieku 27, 25 i 22 lata. Stewart, co może zaskakiwać, wychowuje jednak także samotnie czteroletnią córeczkę. Ma także wnuczkę. Niedawno wystartowała w konkursie piękności. Dotarła do ostatniego etapu i zajęła 12. miejsce. Zostawiła w pokonanym polu prawie 10 tysięcy uczestniczek.Cały odcinek można obejrzeć tutaj . W programie niedawno gościła też, którą internauci okrzyknęli najseksowniejszą Polką. Wielu z nich zastanawiało się, czy pośladki kobiety są naturalne.źródło: " Dzień Dobry TVN