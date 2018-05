"Warto pamiętać, gdyby ktoś próbował wmówić, że to patriotyczna młodzież". Robert Biedroń przypomina prawdziwą twarz ONR

Wystarczy jeden tweet i prawdziwą twarz ONR-u widać w pełnej krasie. • Fot. Bartosz Bańka / Agencja Gazeta

Szok. ONR deklaruje poparcie dla krwawego dyktatora, który własnych obywateli morduje przy użyciu broni chemicznej. Warto pamiętać, gdyby ktoś Wam próbował wmówić, że organizacje tę tworzy po prostu zwykła, patriotyczna młodzież... pic.twitter.com/n4bnbBOR8d — Robert Biedroń (@RobertBiedron) 15 maja 2018

Proszę usunąć tą grafikę. Polacy nie są za Asadem. Może Wasi mocodawcy @pisorgpl tak, ale oni nie są Polakami, ani Wy. — Martinez(@SOD75) 15 maja 2018 pic.twitter.com/668iiLyNme — Szymon Sorokiew (@SzymonSorokiew) 15 maja 2018 napiszcie ONR za Asadem, a nie Polacy! nie pytaliście społeczeństwa o zdanie więc nie wypowiadajcie się w jego imieniu, bando oszołomów! — barbara.m. (@cornick6655) 15 maja 2018

d ponad dwóch lat skrajna prawica może cieszyć się większą swobodą, co często widać na ulicach polskich miast. Jednak media społecznościowe dają jeszcze większe pole do popisu, co pokazuje nowy tweet Obozu Narodowo-Radykalnego, na który w stanowczy sposób uwagę zwrócił Robert Biedroń.ONR po raz kolejny pokazał swoja prawdziwą twarz. Na twitterowym profilu Obozu Narodowo-Radykalnego pojawił się wpis, który rozwiewa wszystkie wątpliwości. "Popieramy Syrię. Polacy za Asadem" i wizerunek syryjskiego dyktatora, który prawie od siedmiu lat krwawo próbuje spacyfikować rewoltę ruchów opozycyjnych i morduje cywilów, także przy użyciu broni chemicznej."Szok.deklaruje poparcie dla krwawego dyktatora, który własnych obywateli morduje przy użyciu broni chemicznej. Warto pamiętać, gdyby ktoś Wam próbował wmówić, że organizacje tę tworzy po prostu zwykła, patriotyczna młodzież..." – tak na wpis ONR-u zareagował prezydent SłupskaPod oryginalnym tweetem ONR pojawiło się bardzo wiele krytycznych głosów i tych sprzeciwiających się mówieniu o "Polakach" popierających syryjskiego dyktatora.Jednak po świętowaniu urodzin Hitlera , na polskiej skrajnej prawicy niewiele jest rzeczy, które mogą zdziwić...