Duda leci do USA, ale spotkania z Trumpem nie będzie. "To musi być wydarzenie osobne, które będzie miało swoją wagę"

Pan Prezydent leci do USA. Raczej nie na spotkanie z Prezydentem USA. Ani nawet z doradcą Prezydenta USA.



Prezydent Polski do Ameryki może lecieć co najwyżej po to, by na jakimś forum... https://t.co/ka7ry8CzXC — Leszek Cuper (@panomaster) 15 maja 2018

Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów USA, Litwy, Łotwy i Estonii - na wizytę w Białym Domu nie mają szans prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki....?https://t.co/3jrqWKp9F6 przez @OnetWiadomosci — Janusz Cichy (@JanuszCichy) 3 kwietnia 2018

ndrzej Duda jedzie do USA, towarzyszyć mu będzie małżonka. Prezydent ma wygłosić przemówienie na forum ONZ. Niestety, spotkania polskiej głowy państwa z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem nie przewidziano.Polska ma objąć przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. W związku z tym prezydent Andrzej Duda poprowadzi otwartą debatę wysokiego szczebla na temat roli prawa międzynarodowego w utrzymaniu globalnego pokoju i bezpieczeństwa. Zaplanowano też specjalne wystąpienie Dudy na forum ONZ. Podczas wizyty w USA prezydentowi będzie towarzyszyła małżonka.Aż się prosi, żeby pracownicy Kancelarii Prezydenta udowodnili, że Polska ma świetne relacje z USA, a głowa państwa nie jest postrzegana w USA jako, jak donosiły jakiś czas temu media niepubliczne. Krzysztof Szczerski poinformował jednak na konferencji prasowej, że przy okazji najbliższej wizyty nie dojdzie do spotkania między Dudą, a Trumpem. Szef gabinetu prezydenta zapewnił jednak, że takie spotkanie planowane jest na ten rok. Przypomnijmy: Onet w marcu podał informację, że administracja USA wydała zakaz spotykania się z premierem i prezydentem Polski Andrzej Duda do USA leci w środę. W kwietniu prezydent USA znalazł czas na spotkanie z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii. Złośliwi pytają, czy dla Prezydenta dudy zabrakło krzesła, ale Krzysztof Szczerski wyjaśnia, że harmonogram wizyty prezydenta Dudy będzie zbyt napięty, żeby mogło dojść do wizyty w Białym Domu. – To musi być wydarzenie osobne, które będzie miało swoją wagę. Polski prezydent nie bywa w Białym Domu szczególnie często, więc to jest wydarzenie, które ma osobną wagę polityczną – tłumaczył na konferencji Szczerski.