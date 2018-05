Prezydent Duda ma pomysł, jak odbudować pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Chce wysłać żołnierzy do Korei

Prezydent Andrzej Duda rozważa pomysł wysłania polskich żołnierzy do pilnowania pokoju na Półwyspie Koreańskim. • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

ak informuje dziennika "Gazeta Prawna", w Pałacu Prezydenckim rozważany jest pomysł wysłania polskich żołnierzy na Półwysep Koreański. Mieliby pilnować pokoju między Koreą Północną i Południową. Podobno w Kancelarii Prezydenta mówi się, że skorzystamy na tym wizerunkowo.Zdaniem dziennikarzy "Gazety Prawnej" Andrzej Duda chce odbudować pozycję Polski na arenie międzynarodowej wysyłając polskich żołnierzy na, gdzie będą pilnować pokoju między zwaśnionymi stronami. O tym, że prezydent Duda wyraził zainteresowanie kwestią wysłania polskich żołnierzy na kolejną misję mówi otwarcie w rozmowie z "DGP" Paweł Soloch, szefPotwierdza to również Tomasz Szatkowski, wiceminister obrony odpowiedzialny głównie za kontakty zagraniczne. Jednocześnie uspokaja opinię publiczną, że nie jedziemy tam na wojnę. Chodzi o kilku wojskowych, czyli symboliczny wkład Polski w proces pokojowy na Półwyspie Koreańskim Zdaniem rozmówców "Gazety Prawnej" koszt takiej operacji nie będzie wielki, za to zysk polityczny bardzo duży. Podkreślają, że uwaga świata koncentruje się na wydarzeniach w tym regionie i obecność polskich żołnierzy z pewnością zostanie dostrzeżona. Byłaby to kolejna decyzja prezydenta dotycząca naszego zaangażowania w potencjalnie niebezpiecznych regionach świata. W zeszłym roku prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o zwiększeniu kontyngentu polskich żołnierzy stacjonujących wz 250 do 300, a w marcu zapowiedział kolejnych 50 żołnierzy.źródło: "Gazeta Prawna"