Lekcje religii dla dzieci to za mało. Przewodniczący Episkopatu chce katechizować polskich rodziców

Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki chce katechizować rodziców. • Fot. Grzegorz Skowronek/Agencja Gazeta

J

Obowiązkowa katechizacja dorosłych

Abp Gądecki: w Polsce potrzebna jest katechizacja dorosłychhttps://t.co/I4aLgRh8wf — Antykler (@Antykler) 14 maja 2018

ak się okazuje, w dziele katechizacyjnym problemem nie są niesforne dzieci, które nie chcą chodzić na religię, albo nie uważają na zajęciach. W Konferencji Episkopatu Polskie sądzą, że prawdziwym zagrożeniem są "nieskatechizowani rodzice", którzy całą pracę katechetów mogą łatwo zniszczyć. Szef KEP abp Stanisław Gądecki ma na to radę.Okazuje się, że zdzieci nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać, jednak problem tkwi gdzie indziej. Nie w dzieciach i młodzieży, ale w... dorosłych. – Owoce katechizacji dzieci i młodzieży zniszczą w doskonały sposób rodzice nieskatechizowani – stwierdził arcybiskup Gądecki podczas nabożeństwa w czasie pielgrzymki Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej do sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie na Podkarpaciu. I to właśnie naprawa tego stanu rzeczy, według hierarchy powinna być zdaniem numer jeden dla polskiego Kościoła katolickiego.– Nadszedł czas, by zająć się czymś nowym, to znaczy katechezą dorosłych. Nie katechizacją dzieci i młodzieży, to robią katecheci w szkołach, ale zabrać się za, rodziców – powiedział w czasie homilii arcybiskup. I stwierdził, że najlepszymi okazjami do katechizowania dorosłych są przyjmowane przez ich dzieci sakramenty: chrztu, czy pierwszej komunii świętej. Nie wiadomo, jak dokładnie miałoby się to odbywać, ale hierarcha otworzył w Poznaniu ośrodek dla katechetów, którzy mają się specjalizować w katechizowaniu ludzi dorosłych.Jego zdaniem, winne odejściu od nauki kościoła jest "przeciwstawianie się królowaniu Chrystusa" w obyczajach i innych sferach życia społecznego, co jest wynikiem "służenia jedynie sobie i własnemu egoizmowi".źródło: Niedziela.pl