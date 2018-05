Janina Ochojska niewpuszczona do Sejmu do protestujących niepełnosprawnych. Odmówił jej sam marszałek Kuchciński

Janina Ochojska, szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej, nie została wpuszczona do Sejmu. Odmowę wstępu podpisał jej marszałek Sejmu Marek Kuchciński. • Fot. Renata Dąbrowska / Agencja Gazeta

Szanowny Panie @PremierRP. Od 62 lat jestem niepełnosprawna. Funkcjonuję dzięki prywatnie opłacanej rehabilitacji 3 x tygodniowo=390 zł. Dodatek dla #Niepełnosprawnych 500 zł to mało. Proszę dać im możliwość godnego życia. Z poważaniem @JaninaOchojska — Janina Ochojska (@JaninaOchojska) 26 kwietnia 2018

Dostałam odmowę od marszałka @MarekKuchcinski na wejście do @KancelariaSejmu, żeby #WspieramRodzicowProtestującychwSejmie. Jutro ok. 13.30 będę pod szlabanem pic.twitter.com/qOZkOxgHFC — Janina Ochojska (@JaninaOchojska) 15 maja 2018

Wanda Traczyk-Stawska, Janina Ochojska, eksperci, część dziennikarzy nie mogą wejść do Sejmu, bo nie zgadza się na to marszałek Kuchciński. Jak to szło? Będziemy słuchać ludzi? Zapomnieli dodać w kampanii, że tylko swoich ludzi — Renata Grochal (@renatagrochal) 15 maja 2018

arszałek Kuchciński właściwie nikogo nie wpuszcza w odwiedziny do protestujących w Sejmie niepełnosprawnych. W ubiegłym tygodniu swoich sił próbowała uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Nie udało jej się wejść. Z kolei we wtorek do protestujących przyszła Janina Ochojska. Ta również nie została wpuszczona przez straż sejmową. W środę Ochojska planuje kolejne podejście i prosi o wsparcie.przyszła we wtorek pod Sejm, żeby odwiedzić protestujących w Sejmie niepełnosprawnych i ich opiekunów. Dodała, że już wcześniej chciała spotkać się z protestującymi rodzinami, ale nie pozwoliły jej na toOna jako pierwsza podjęła dialog z władzą, jak zaczął się protest w Sejmie. Wystosowała do premiera Morawieckiego apel z prośbą, żeby dał osobom niepełnosprawnym "możliwość godnego życia".– Pojąć w pełni sytuację osoby niepełnosprawnej trudno jest po prostu ludziom pełnosprawnym. Niepełnosprawność jednak trzeba w pewien sposób przeżyć, by ją zrozumieć – powiedziała dla naTematTa sama empatia przyświecała jej wczoraj, kiedy zjawiła się przed Sejmem. Niestety, nie pozwolono jej wejść. Dostała pismo z odmową wstępu od, o czym poinformowała na swoim Twitterze.Zapowiedziała, że przyjdzie ponownie w środę. Zaapelowała też do Kuchcińskiego. "Szanowny panie Marszałku, bardzo pana proszę o zmianę zdania i wpuszczenie mnie do kancelarii Sejmu na spotkanie z niepełnosprawnymi. Wierzę, że moim świadectwem dodam im odwagi a politykom pokażę, że warto w nas inwestować" – napisała Ochojska.Nie trzeba było długo czekać, jak w sieci zaroiło się od komentarzy na temat tej sytuacji. "Janina Ochojska jeździła na misje, choćby do oblężonego Sarajewa. A do Sejmu jej nie wpuszczą. A to Polska PiS właśnie. I to się dzieje naprawdę" – podsumowała jedna z internautek."Wanda Traczyk-Stawska, Janina Ochojska, eksperci, część dziennikarzy nie mogą wejść do Sejmu, bo nie zgadza się na to marszałek Kuchciński. Jak to szło? Będziemy słuchać ludzi? Zapomnieli dodać w kampanii, że tylko swoich ludzi" – stwierdziła na Twitterze dziennikarka Renata Grochal.Zgodnie z zapowiedzią Janina Ochojska będzie po raz kolejny próbowaław środę po godzinie 13.