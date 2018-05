W całej Polsce zagrzmi, a miejscami sypnie gradem. IMGW wydał ostrzeżenia na dwa dni

W Polsce w ciągu kolejnych dwóch dni zagrzmi i popada. IMGW wydało ostrzeżenia dla prawie wszystkich regionów kraju. • Fot. Torsten Dettlaff / goodfreephotos.com / CC0

nstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami z obfitymi opadami deszczu oraz miejscami także gradu. W środę i czwartek przez Polskę będzie przechodził front, który zmieni pogodę do weekendu.Jako pierwsze z żywiołem zmierzą się województwa na południu Polski: małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Tamprognozuje od rana obfite opady i gwałtowne burze. Niestety, to dopiero początek w zmianach pogody w tym tygodniu.Od jutra zagrzmi i popada praktycznie w całym kraju. To sprawka frontu, który przemieszcza się na zachód naszego kraju. IMGW prognozuje, że oprócz obfitych opadów deszczu i wyładowań atmosferycznych, może spaść miejscowo grad.Najgorzej będzie nadal na południu, ale uważać powinni także mieszkańcy województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.Takie prognozy są szczególnie niepokojące dla sadowników i rolników, których uprawy mogą zostać zalane, a kwiatostany drzew owocowych zniszczone przez gradobicie.Źródło: IMGW