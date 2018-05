Żenadometr eksplodował. Godlewskie wyśpiewały Dudzie życzenia – wyszło koszmarnie

Ciekawe, czy prezydentowi spodobają się te życzenia od sióstr Godlewskich. • Fot. YouTube / Siostry Godlewskie

#stolat #andrzejduda #prezydent #polska #happybirthday #urodziny #siostrygodlewskie#marylinmonroe Nieważne, co o mnie myślą, ważne, żeby mnie kochali – trzymamy się słów Marylin Monroe i życzymy prezydentowi Dudzie wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! @andrzej.duda Opublikowany przez Siostry Godlewskie 15 maja 2018

rzebrały się za słynną amerykańską wokalistkę i aktorkę, ustawiły w warszawskich Łazienkach i… sami zobaczcie. Chociaż może prezydentowi się spodoba, bo swojego czasu podobny występ Dody chyba przypadł do gustu."Happy birthday to you, mister president" – śpiewają, przy okazji po raz kolejny dowodząc, że akurat śpiewać to nie potrafią.Warto zauważyć, że nagranie dlawykonano metodą ultrabudżetową. W tle widać turystów, a w 19. sekundzie w kadr wchodzi ochroniarz z Łazienek. Siostry widać nie zadały sobie trudu, żeby nagrać to chociaż dwa razy."Wszystkiego dobrego, panie prezydencie" – kończy się nagranie.raczej nie mieli litości dla sióstr. "Dziewczyny, to serio nie jest hejt – to jest bardzo słabe. Duda to porządny facet, ma piękną, wykształcona żonę, sam również jest wykształcony. Myśle ze zażenowałby go wasz występ, jakby to zobaczył", "Dźwięk zamykających się starych drzwi lepiej by wypadł" – to tylko niektóre z komentarzy.Przypomnijmy, że niecałe dwa lata temu na gali z okazji 25-lecia "Super Expressu" Andrzej Duda dostał tort od Dody . I przy okazji zobaczył jej pośladki.