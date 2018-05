W całej Warszawie brakuje 800 policjantów, ale co z tego. 60 właśnie oddelegowano do pilnowania rządu

Około 60 funkcjonariuszy zostało oddelegowanych do pilnowania budynków rządowych. • Fot. Sławomir Kamiński / AG

olicjanci zamiast dbać o bezpieczeństwo mieszkańców i pilnować porządku na ulicach, będą stać jak słupy przed rządowymi budynkami. Jak informuje TVN24, mimo braków kadrowych w warszawskiej policji oddelegowano do tego zadania około 60 młodych funkcjonariuszy.Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyraziło zgodę na oddelegowanie około 60 policjantów do pilnowania rządowych budynków. To najmłodsi stażem funkcjonariusze, którzy dopiero w tym roku kończyli kursy podstawowe w szkołach policyjnych. Teraz będą wspomagać funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa w ich zadaniach. Warto przy tym przypomnieć, że SOP, które powstało z przekształcenia BOR samo boryka się z brakami kadrowymi, ze służby chce odejść nawet 1/3 funkcjonariuszy.Dzieje się to w momencie, gdy w Warszawie brakuje łącznie około 800 policjantów. Na ulicach jest mniej patroli pieszych i zmotoryzowanych. Szczególnie widoczne jest to w policyjnych statystykach – rośnie liczba wypadków i kolizji, zmotoryzowani częściej łamią przepisy ruchu drogowego, a na ulicach jest mniej patroli wyłapujących piratów drogowych.Młodzi policjanci dbają o bezpieczeństwo budynków rządowych od 14 maja. Jak można przeczytać w oświadczeniu zamieszczonym na stronie , "czymś oczywistym jest, że w ramach resortu służby podległewzajemnie ze sobą współpracują". "Nie bez znaczenia jest również fakt, że obecny kształt ustaw (o Policji, SG, czy SOP ) pozwala na przenoszenie funkcjonariuszy w ramach każdej ze służb resortu spraw wewnętrznych i administracji. Dzięki temu, indywidualne decyzje funkcjonariuszy o ewentualnej zmianie formacji, w której służą, mogą być podejmowane w oparciu o nabyte już doświadczenia" – dodano.Policjanci, którzy zostali oddelegowani, nie mają jednak powodu do zmartwień. Według informacji TVN24 dostają 500 złotych więcej, niż gdyby rozpoczynali właśnie pracę w warszawskiej. Zamiast patrolować ulice, będą siedzieć w ciepłej dyżurce.źródło: TVN24