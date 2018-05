"Natychmiast mnie poinformował, że Daniel ma romans". Była żona Olbrychskiego ujawnia zdrady aktora

Zuzanna Łapicka w "Dodaj do znajomych" wspomina m.in. o małżeństwie z Danielem Olbrychskim. • Fot. Paweł Małecki / Agencja Gazeta

W

Okładka książki "Dodaj do znajomych" Zuzanny Łapickiej. • Fot. Wydawnictwo Agora

księgarniach 23 maja pojawi się książka "Dodaj do znajomych". Jej autorką jest Zuzanna Łapicka – córka polskiego aktora teatralnego i filmowego Andrzeja Łapickiego, a przy tym była żona Daniela Olbrychskiego. Dziennikarka i pisarka pisze w książce o swoim życiu. Porusza też trudny wątek licznych romansów swojego ówczesnego męża, który przed laty uchodził za bożyszcze kobiet.Łapicka wspomina, jak Olbrychskim zafascynowała się słynna francuska aktorka. "Anouk Aimée zachwycałam się – jak wszyscy – w filmach Federica Felliniego, nie mówiąc o oscarowej 'Kobiecie i mężczyźnie' (1966) Claude’a Leloucha, ze słynnym śpiewanym 'Szabadabada'. To wszystko było dla mnie, wówczas 12-letniej, jakieś magiczne, z innego, odległego świata. I nagle po kilkunastu latach ta niezwykła kobieta z celuloidu zakochuje się w moim młodym, trzydziestoparoletnim wówczas mężu , który mimo stanu wojennego w Polsce pojawia się w Paryżu, żeby zagrać u Leloucha w 'Les uns et les autres' (1981, 'Jedni i drudzy'). Miał podpisany wcześniej kontrakt, więc go wypuścili, a ja zostałam bez paszportu w Polsce" – czytamy we fragmencieopublikowanym przez "Gazetę Wyborczą".Dalej Łapicka relacjonuje, jak para wybrała się do Cannes w 1981 r. Oboje zostali bowiem zaproszeni przez Claude’a Leloucha na premierę "Jednych i drugich". Polski aktor zagrał w filmie dyrygenta Karajana. Spotkanie było okazją do kolacji, podczas której Anouk Aimée nieustannie wpatrywała się w Daniela Olbrychskiego . "Rok po tej kolacji Daniel znalazł się w Paryżu, adoracja Anouk Aimée sięgnęła zenitu, bo żona z dzieckiem uziemiona w Polsce, czyli sytuacja wymarzona" – zdradza"I wtedy jakiś być może złośliwy, znający sytuację ubek wręczył mi paszport. Obawiając się rychłej zmiany tej decyzji, wsiadłam w pierwszy samolot do Paryża. Na lotnisku, na prośbę nieobecnego Daniela, czekał na mnie mieszkający od lat we Francji Andrzej Żuławski. Zainstalował mnie z Weroniką w swojej posiadłości pod Paryżem, w wiosce Fromont, w domku gościnnym, był kochany, zrobił kolację i natychmiast mnie poinformował, że Daniel ma romans z Anouk Aimée" – dodaje. Małżeństwo ostatecznie rozpadło się wiele lat później.źródło: "Gazeta Wyborcza"