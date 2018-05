Wyciekły nowe szczegóły o rzekomym rozstaniu Wojewódzkiego i Kaczoruk. Celebrytka zobaczyła, że "to on ją ciągnie w dół"

Media podają, że Kuba Wojewódzki i Renata Kaczoruk rozstali się. • Fot. Jakub Porzycki i Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

nformacja o rzekomym rozstaniu Kuby Wojewódzkiego i Renaty Kaczoruk wstrząsnęła celebryckim światkiem. Nic dziwnego, bo para wzbudzała ogromne emocje i była na ustach wszystkich. Jedyną konkurencją w walce o uwagę stanowił duet Rozenek-Majdan. Teraz wyciekły nowe informacje o rozpadzie związku celebryckiej pary.– Renata spakowała walizki i wyprowadziła się z mieszkania Kuby – zdradziła "Faktowi" znajoma Kaczoruk. – Na razie zamieszkała u koleżanki i zastanawia się, jak ułożyć sobie życie na nowo – przekonywała. Z informacji, do których dotarł tabloid, wynika, że Kaczoruk i Wojewódzki rozstali się zaraz przed majówką . Miało to być powodem samotnego wyjazdu Kaczoruk do Francji na Lazurowe Wybrzeże, podczas gdy w tym czasie "Król TVN" odpoczywał nad polskim morzem.Przypomnijmy, że jako pierwszy o rozejściu się Kaczoruk i Wojewódzkiego powiadomił Pudelek. – Związek Renaty i Kuby to pieśń przeszłości . Rozstali się niedawno, achce teraz robić karierę solo – przekonywało źródło portalu. Serwis poprosił Kaczoruk o komentarz, ale jej menedżer poinformował, że celebrytka nie będzie komentować życia prywatnego. Pudelek podaje kolejne doniesienia.– Początkiem końca był ewidentnie udział w "Tańcu z gwiazdami". Renata zrobiła to wbrew jego woli i wprost sprzeciwiła się jego radom, a to bardzo nie przystawało do jego wizji ich związku – zdradził informator Pudelka. Ona poczuła, że bez niego też da radę, mało tego – że bez niego u boku radzi sobie dużo lepiej – czytamy. – "Taniec z gwiazdami" pokazał jej, że sama umie wzbudzić sympatię, a to on ją ciągnie w dół, zamiast wspierać . Przed programem była od niego mocno uzależniona, jego decyzje były priorytetowe – po "Tańcu z gwiazdami" zmienił się jej pogląd na sytuację i dostrzegła to, co wszyscy od dawna jej mówili – że sama też da radę – informuje portal.Samwzbudził ostatnio kontrowersje reklamą kremu przeciw oznakom zmęczenia Bielenda . Największe emocje wywołała odpowiedź Wojewódzkiego na komentarz jednej z fanek, która skrytykowała udział dziennikarza w reklamie.źródło: "Fakt"